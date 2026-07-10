Президент Чехии: Заставим Россию остановить СВО до сентября, иначе потом Путин объявит мобилизацию

Елена Острякова.  
10.07.2026 11:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 730
 
Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


Запад должен склонить Россию к переговорам до конца сентября.

Об этом президент Чехии Петр Павел заявил в интервью The Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

Запад должен склонить Россию к переговорам до конца сентября. Об этом президент Чехии Петр...

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«В сентябре в России пройдут парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого. Но после выборов окно возможностей закроется. Поэтому нам надо продолжать оказывать давление и предоставлять Украине все необходимое для успешной обороны», – сказал Павел.

Он отрицает, что в некоторых странах НАТО сейчас растут симпатии к России.

«После 4,5 лет ожесточенных боев во всех странах, оказывающих поддержку, чувствуется так называемая усталость от войны. Люди хотят избавиться от того, что постоянно им угрожает, и сосредоточиться на чем-то другом. Но, в то же время, подавляющее число европейцев понимает, что мир не наступит просто потому, что мы этого хотим… И большинство понимает, что Россия при Владимире Путине не примет внезапного решения о прекращении войны и восстановлении мира в Украине. Ее нужно к этому подтолкнуть», – сказал Павел.

Согласно опросу Pew Research Center, в четырех странах НАТО симпатии к России выросли на 8-10%.  Это Турция, Греция, Венгрия и Италия.

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