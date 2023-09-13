Президент Черногории: «Москва должна полностью уйти»

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Западные Балканы будут стабильными только тогда, когда они станут частью ЕС, считает президент Черногории Яков Милатович.

Об этом черногорский лидер рассказал Corriere della Sera, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью итальянскому изданию Милатович сказал, что поступившее от президента Италии Серджо Маттареллы приглашение посетить его страну, это хорошая возможность для Черногории получить еще более сильную поддержку со стороны этой страны для вступления в ЕС.

«Западные Балканы будут стабильными только тогда, когда они станут частью ЕС, а сейчас они представляют собой огромную дыру в центре Европы. Присоединение Черногории также будет означать для других стран Западных Балкан, что расширение все еще возможно», – сказал черногорский президент.

Когда черногорского гостя спросили об отношениях с Москвой с момента начала вторжения в Украину, тот ответил, что Черногория с самого первого дня занимала такую же позицию, что и ЕС.

«Мы поддержали санкции, открыли границы для беженцев, почти десять процентов нашего населения сейчас составляют украинские беженцы. Мы – маленькая страна, но десять процентов нашего военного бюджета было использовано на поддержку Киева», – отметил Милатович.

Он также отметил, что Черногория, как член НАТО, солидарна с той линией, которая была определена на последнем саммите Альянса в Вильнюсе.

«Киев ужасно страдает, и мы знаем, что это значит. Нам потребовалось бесконечное количество времени, чтобы восстановиться (война). Эта война еще более жестокая, российская агрессия ужасна, и очевидно, что Москва должна полностью уйти», – вещал Милатович.

Что характерно, Черногория на протяжении столетий была союзницей России, ее мореходы обучали первых русских корабелов, ее знать находилась при дворе русских императоров, а в начале XX века из солидарности с Санкт-Петербургом она объявила войну Японии. Дипломатические отношения с Токио были восстановлены только в 2006 году, после того, как прозападная черногорская элита инициировала независимость от братской Сербии.