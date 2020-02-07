Президент Черногории пошёл против православного народа страны

07.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Большая часть населения Черногории (62%) выступает против принятого недавно закона «о свободе вероисповедания».

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в январе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поддерживает закон 20% черногорцев.

Это соответствует конфессиональной картине в стране. Согласно тому же опросу, 62% черногорцев определили себя как адептов Сербской Православной Церкви, конфискацию имущества которой предполагает скандальный закон.

Так называемую «черногорскую православную церковь», которая является неканонической, поддерживает 10% граждан.

Исламская община составляет 15,4%, а католики – 2,5 %.

Но ни статистика, ни массовые протесты, бушующие в Сербии уже второй месяц, не заставили инициатора закона Мило Джукановича изменить свое мнение.

Выступая на съезде своей Демократической партии социалистов, он заявил, что церковь «должна знать свое место в Черногории», и пообещал представить обществу компромат против Сербской Православной Церкви.

«Я полагаю, что в ближайшие несколько дней мы представим черногорской общественности информацию, кто хочет злоупотреблять имуществом. Это просто еще одна причина для нападения на государство Черногория», – сказал Джуканович.

Возможно на политика, который вопреки воле народа протащил в 2016 году Черногорию в НАТО, повлияет мнение лидера Альянса.

Посольство США в Черногории призвало все стороны к конструктивному диалогу и проявлению сдержанности с целью избежания любой эскалации конфликта или актов насилия.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают основные свободы, такие, как свобода слова, ассоциаций, собраний и право отдельных лиц на мирное пользование свободой религии и убеждений», – говорится в заявлении посольства США.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу RTS рассказал, что разговаривал с Джукановичем в Иерусалиме и что разговор был совсем не легким.

«Мы выразили несогласие с положением сербской православной церкви в Черногории. Я думаю, что в Черногории есть круги, которые хотели бы, чтобы доля сербов в населении страны упала с 28,73% ниже 15%», – обеспокоен Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия защищает соотечественников в Черногории, а вовсе не хочет свергнуть правительство страны.