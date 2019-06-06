«Президент-чувак» Зеленский переплюнет по тупости чудака Горби

06.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский своей неумелой внешней политикой доведет Украину до её логического исторического конца – развала с последующим возвратом в состав России.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается внешнеполитической концепции Зеленского, вспоминается старый анекдот, который можно примерно так перефразировать: «Сегодня президент Украины Зеленский принял французского посла… за немецкого».

Товарищ Зеленский делает все возможное, чтобы стать первым президентом-чуваком Украины, и в этой связи мне вспоминается его предшественник – либертарианец батька Ангел из кинофильма «Адъютант его превосходительства», который говорил: «А у нас ни господ, ни товарищей. У нас так: братва и хлопцы». И когда пленный офицер ему говорит: «А женщин как будете называть?». Он говорит: «Не боись, и баб придумаем, как назвать».

Зеленский станет первым президентом-чуваком и, я надеюсь, последним президентом Украины, потому что он пока все делает к тому, чтобы провести этот ужасный эксперимент, начавшийся 1 декабря 1991 года с антигосударственного незаконного референдума о независимости Украины, в нарушение всего союзного законодательства.

Украина тогда разрушила Советский Союз, уровня которого она не достигла по уровню экономического развития, то есть тридцать лет люди развивались в обратном направлении, население мучается.

Чем скорее этот маразм закончится, и чем быстрее воссоединятся Украина с Россией, тем лучше для обеих стран, и я надеюсь, что Зеленский своей тупостью и неумелостью сделает для этого все возможное, спасибо ему», – резюмировал эксперт.