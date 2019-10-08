Президент должен воевать или будет свергнут – радикал выдвинул ультиматум Зеленскому

08.10.2019, Киев, Игорь Петров

Запад предал Украину в конфликте с Россией, но Украине нельзя идти на уступки.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный украинский неонацист Дмитро Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помощь нам со стороны западного сообщества мизерная. Со стороны Европы – эмбарго на поставки оружия. И вот эти страны, которые объявили против нас эмбарго, решают нашу судьбу.

Они говорят о санкциях и в то же время строят «Северный поток», разговаривают с Путиным, помогают ему. Макрон представляет интересы Путина», – уверен радикал.

По его мнению, Украине не помогают, в том числе, и потому, что Украина недостаточно активно вовлечена в войну. Тем же курдам выделяются огромные средства и военная помощь – потому что они имеют репутацию террористов.

«Если мы хотим чтобы нам помогали, мы должны воевать», – подчеркивает Корчинский, омечая, что выборы в Донбассе будут признаны мировым сообществом.

«Мы видим его готовность проводит выборы в условиях оккупации, признать выборы под дулом московских автоматов. ОБСЕ их без сомнения признает. Если их признает Путин, Зеленский, Макрон, Германия, то даже если там будет 10 тыс избирателей, они будут признаны ОБСЕ законными и демократическими», – прогнозирует неонацист.

По его словам,идти на уступки Москве нельзя, потому что тогда конфликт распространится на другие регионы Украины.

«Нам говорят – вот сейчас уступим Москве, будем отступать, выполним все ее противоестественные желания, и за счет этого у нас будет мир. Но это ложь.

Мира не будет, наоборот, будет разрастание конфликта на другие области. Мы отдали Крым. Думали, что Крымом все ограничится. Возникла война на Донбассе. Сейчас отдадим Донбасс на условиях Москвы – война распространится на Харьковскую область и на весь юг», – предрекает Корчинский.

Начавшиеся в Киеве протесты могут привести к свержению нынешней власти, уверен он.

«Акции гражданского протеста будут нарастать. Следующая волна будет 15 октября. Будет намного больше людей в Киеве и по всем городам. Гражданский протест может сменить позицию власти или сменить власть, если она не сменит свою позицию», – грозит Корчинский.