Президент Эстонии напоследок обрушилась на Белоруссию и Россию с трибуны ООН

22.09.2021 23:33 (Мск), Вашингтон, Максим Карпенко

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на закате срока своих полномочий, которые истекают 10-го октября, не смогла сдержаться и разразилась критикой властей Белоруссии, а также повторила дежурные фразы о непризнании воссоединения Крыма и России.

Об этом она заявила во время своей речи в Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кальюлайд назвала белорусский и российский политические режимы такими, которые угрожают «демократии».

«Страны экспортируют то, что они из себя представляют и все то, что происходит внутри страны. Страны, которые угнетают свои народы, распространяют только страх на другие страны и общества. Именно поэтому мы должны говорить о репрессиях в Белоруссии, встать в духе солидарности против агрессивного, дестабилизирующего поведения режима Александра Лукашенко. И оставаться убежденными в том, что воля белорусского народа должна быть основным маяком для того, чтобы построить будущее Республики Беларусь. Именно поэтому мы не можем забыть оккупированный Крымский полуостров, и ситуацию в Восточной Украине. Украина пользуется нашей энергичной, непоколебимой поддержкой в части своего суверенитета, территориальной целостности, политики непризнания незаконной аннексии Крыма Россией», – вещала Кальюлайд.