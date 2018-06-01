01.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

1 145 просмотров

Президент Эстонии негодует: ЕС нормализует украинский конфликт

Европейский союз не должен оценивать сложившуюся в Донбассе ситуацию как замороженный конфликт.

Об этом в интервью журналу “Український тиждень” заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Она рассказала, что эстонский бизнес потерял много денег из-за административных трудностей и непонятных процессов на Украине, но при этом говорит, что для нее главное попробовать привлечь внимание к Восточной Украине, где продолжается война.

“Это не замороженный конфликт, а война низкой интенсивности. Есть много переселенцев – это гуманитарная катастрофа прямо в центре Европы. Удивительно, что это воспринимается, как нормальное состояние вещей: «нормализовали» оккупацию частей Грузии, рискуем так «нормализовать» низкоинтенсивный конфликт в Украине. Я в этом вижу опасность. Что же тогда будем готовы «нормализовать» дальше? Атаки с применением нервно-паралитического газа в странах НАТО, например?”, – возмущается президент Эстонии.

По ее словам, так поступать ни в коем случае нельзя.

“Мы должны активно отстаивать общую позицию и убеждать, что в нашей Европе такого не может быть”, добавила Кальюлайд.