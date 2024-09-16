Президент Эстонии: Никаких переговоров – только полное поражение России
Эстония решительно выступает против мирных переговоров в украинском конфликте.
Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я слышал, что немало стран хотели бы быстрого дипломатического решения этого конфликта. То есть они готовы к компромиссу с Россией и надеются, что можно перезагрузить отношения с ней. Но это все иллюзия», – сказал Карис.
Он считает, что запад не должен обращать внимания на «красные линии», обозначенные Россией, – и навязывать ей свои «красные линии».
«Единственный способ завершить эту войну — это принудить Россию остановиться. Нанести ей поражение. Это от каждого из нас требует выносливости и приверженности. Мы должны и дальше давать вооружения, которые необходимы украинской армии. Конечно, само вооружение не сможет закончить войну за один день победой, но может иметь позитивное влияние на ситуацию на поле боя. И конечно, все ограничения по использованию этого оружия должны быть сняты», – сказал Карис.
Спасибо!
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