Президент Европарламента заявил о поддержке госпереворота в Белоруссии

21.04.2021, Страсбург, Константин Серпилин

Европарламент восхищен «решительностью и смелостью» участников беспорядков в Белоруссии, сопровождавшихся столкновениями с полицией и попытками государственного переворота.

Об этом в ходе весенней сессии ПАСЕ заявил президент Европейского парламента Давид Сассоли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос Белоруссии находится в центре внимания Европейского парламента. В декабре прошлого года мне выпала честь присудить премию имени Сахарова за борьбу за уважение свобод и мнений в деятельности демократической оппозиции Белоруссии. Это реальный урок обеспечения свобод.

Та решимость и смелость, с которой выступали граждане той страны, является для нас уроком. На нас лежит обязательство поддерживать их законные требования и осуждать всеми силами бесчисленные нарушения прав человека нынешнего режима», – сказал Сассоли.

Он призвал ПАСЕ объединить усилия с Европарламентом для того, чтобы подобные «нарушения» не остались безнаказанными.

«Именно по этой причине в прошлом месяце в Европейском парламенте была сформирована новая платформа по борьбе с безнаказанностью в Белоруссии. Преступления и нарушения прав человека не должны оставаться безнаказанными.

Я предлагаю вам в этом сотрудничать с тем, чтобы гарантировать, чтобы этого не происходило», – добавил президент Европарламента.