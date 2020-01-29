Президент Грузии отказалась поддержать украинского провокатора

29.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Саломе Зурабишвили, президент Грузии, главенствующая в Совете Европы в ближайшие полгода, отказалась поддерживать новые санкции против России. Об этом в своем блоге заявил член украинской делегации в ПАСЕ депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На заседании Гончаренко предложил Зурабишвили поддержать введение новых санкций за «российскую оккупацию Грузии».

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«Госпожа президент, у меня следующий вопрос – последствия Путинской агрессии против вашей страны Грузии, моей страны, Украины ужасны. Но Российская Федерация продолжает нарушать устав Совета Европы, игнорировать резолюцию этой Ассамблеи. Что может сделать международное сообщество в общем и Совет Европы в частности на протяжении главенствования Грузии тут, чтобы заставить Россию выполнять обязательства? Вы поддерживаете введение новых санкций против Российской Федерации также за оккупацию ваших территорий?» – заявил Гончаренко, выступая на сессии ПАСЕ.

Зурабишвили постаралась одновременно и покритиковать Россию, и уйти от прямого ответа: «Да, действительно, Россия не выполняет свои обязательства и нарушает резолюцию. И это длинная история, которую мы начали переживать, к сожалению, ранее, чем украинцы. Проблема тут в двойных стандартах. Есть страны, которые могут не уважать некоторые свои договоренности. И это им проще, чем другим. Когда мониторинг не такой эффективный, как для других. Чем больше страна, тем меньше других они подпадают под другие санкции. Так что мой призыв этой организации – обеспечить как можно больше одинаковых стандартов для всех стран. Потому что мы уважаем и выполняем все договоренности, включая те, что я ранее упоминала в своей речи. Мы тоже пережили войну, поэтому тоже хотим знать ответы на свои вопросы».

Этот ответ Гончаренко счел отказом от дальнейших санкций против РФ со стороны Грузии.

«Госпожа президент признала, что Россия нарушает договоренности, но в своей речи так и не решилась открыто поддержать новые санкции», – комментирует украинский депутат.

«20% территории Грузии сейчас оккупированы россиянами. И я не ошибусь, если скажу, что 100% грузинских граждан ждут, когда виновные за это ответят, тем более, имея такие рычаги, которые сейчас появилась у грузинских представителей в Совете Европы», – подстрекает Гончаренко.