Президент Грузии потребовала уступок от России

13.07.2019, Тбилиси, Максим Карпенко

Главный вывод из антироссийских акций протеста в Грузии – Москва должна согласиться на повышение уровня переговоров по Абхазии и Южной Осетии, исключив из процесса представителей непризнанных Тбилиси республик.

Это в эфире телеканала DW дала понять президент Грузии Салоне Зурабишвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси – в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Женевский формат» – единственные переговоры после войны, в которых участвовали стороны конфликта, а также представители ЕС, США, ОБСЕ и ООН. Встречи происходили 4 раза в год, в них принимали участие чиновники уровня вплоть до заместителей министров иностранных дел.

Грузия неоднократно заявляла, что «Женевский формат» позволяет решать лишь текущие проблемы – в Тбилиси предлагали повысить уровень переговоров до уровня премьер-министров или даже президентов.

Однако при этом Грузия настаивала, чтобы из переговоров были исключены представители Абхазии и Южной Осетии, независимость которых отказываются признать в Тбилиси.

Зурабишвили в свежем интервью заявила, что изменение формата переговоров – одна из главных целей протестующих в Грузии.

«Грузия окончательно и официально отказалась от применения силы, и в этом наш реалистичный подход к ситуации.

На данном этапе у Грузии нет дипломатических средств для того, чтобы урегулировать вопрос оккупированных территорий, потому что у нас нет дипломатических отношений с Россией. Но с этим необходимо что-то делать. И, по моему мнению, именно это и хотели донести до нас участники процессов.

Мы все должны что-то предпринять, вместе с нашими европейскими партнерами в «Женевском формате». Этот формат постепенно утратил – нет, не свою значимость, поскольку другого формата нет, и он нам крайне необходим, однако, его следует поднять на новый политический уровень, чтобы он действительно заработал.

Он должен решать проблемы, а не только решать вопросы технического характера», – заявила Зурабишвили.