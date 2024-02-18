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ЕС должен принять Грузию в свой состав, поскольку все заинтересованы в том, чтобы остановить Россию, которая стремится занять главное положение в Черноморском бассейне.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили (после избрания предала своих сторонников и перешла в лагерь саакашистов), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Членство Грузии в ЕС] – это единственная приемлемая перспектива для страны, которая на протяжении всей истории разделяла европейские принципы. Сегодня это ещё и безопасность, и эта необходимость создания безопасности – это то, что должна чувствовать Европа сама. У нас очень много общего, мы об этом недостаточно говорим. Это Чёрное море. То, что делает Россия сегодня, это то, что она объявила в 2007 году. Россия тогда объявила, что она не позволит в Европе оказаться в Чёрном море. Итак, Грузия 2008 год – черноморское побережье, Крым 2014 год – черноморское побережье, а сейчас Украина. То есть Россия осуществляет свои планы. И это огромный вызов и для Европы, и для Грузии. Наша общая задача – остановить Россию, приостановить её стремление к занятию главного положения в Чёрноморском бассейне. Это очень важно на ближайшие годы, это необходимо для обеспечения безопасности торговых путей», – заявила президент Грузии, в недалеком прошлом – гражданка Франции.