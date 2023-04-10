Президент и глава МИД Сербии играют в «хорошего и плохого полицейского» с Россией

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич перешёл от заявлений о возможности введения Сербией санкций против России к рассуждениям о том, какой может быть реакция Москвы на подобные действия Белграда.

Это очередной шаг сербских властей к тому, чтобы приучить граждан своей страны к очередному антироссийскому решению, против которого выступают более 80% сербов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом попавший в правительство Сербии по квоте политической силы Дачича министр экономики Раде Баста продолжает публично призывать к введению санкций против России. А президент Вучич в сложившейся ситуации упомянутого политика лишь снисходительно критикует.

«Если бы Сербия ввела санкции против Российской Федерации, Россия не изменила бы своей позиции по Косово и Метохии, но отношения между двумя странами уже не были бы прежними», – заявил Ивица Дачич 10 апреля в эфире сербского телеканала Prva.

Он также отметил, что «некоторые европейские страны», гораздо более развитые, чем Сербия, сейчас сотрудничают с Россией даже лучше, чем до санкций, хотя никаких примеров не привёл.

Глава сербской дипломатии добавил, что Белград осуждает угрозу территориальной целостности Украины, но не вводит санкции против России «по принципиальным соображениям». Вот только речь на самом деле не в принципах, а в попытке Сербии воспользоваться международным влиянием России.

«Косово признают 84 страны мира из 193. Если кто-то поднимает вопрос о его членстве в ООН, первым будет заявление Совета безопасности, где Россия и Китай имеют право вето», – пояснил Дачич.

Исходя из логики главы МИД, вице-премьера и второго человека в правящей коалиции Сербии, Москва воспользуется этим правом для защиты интересов Белграда, даже если тот в очередной раз плюнет ей в лицо.

Стоит отметить, что Ивица Дачич далеко не впервые педалирует тему введения Сербией санкций против РФ. Так, 25 января 2023 года политик сказал, что это вопрос «не сроков, а наших политических и экономических интересов». А 26 марта он заявил, что «Сербия оставила открытой возможность того, что решение о не-введении санкций против России может быть изменено, если сербская экономика и граждане начнут нести непоправимый ущерб». После этого даже состоялась экстренная встреча Дачича с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко.

Однако политические соратники Ивицы Дачича идут значительно дальше. Так, Раде Баста, попавший в сербское правительство по квоте Социалистической партии Сербии (СПС), возглавляемой Дачичем, неоднократно и публично заявлял о необходимости введения Белградом санкций в отношении Москвы. Впервые он это сделал на своей странице в Твиттер* месяц назад, а на днях сербская газета «Новости» сообщила, что Баста подтвердил свою позицию на встрече с миссией Международного валютного фонда (МВФ), которая находилась в Белграде в конце марта – начале апреля.

«Я Раде Баста, министр экономики, и я за введение санкций против Российской Федерации. Я уважаю президента Александра Вучича, но я действительно не понимаю, почему он препятствует этому» – такое заявление, по информации газеты, политик сделал перед чиновниками МВФ.

Хотя сам Баста эту информацию опроверг, однако её косвенно подтвердил Дачич в ходе своего выступления 10 апреля. Политик сказал, что «как лидер блока, к которому также принадлежит министр Раде Баста», будет говорить с «партнёрами по блоку и относительно дальнейших шагов по отношению к нему».

Но дело в том, что Баста является выдвиженцем младшего партнёра СПС – партии «Единая Сербия» Драгана Марковича «Пальмы», который куда ближе к Александру Вучичу, чем к Ивице Дачичу. Однако «Пальму», который на протяжении десятилетий «держит» город Ягодина, – сначала как «авторитетный бизнесмен», а потом мэр и председатель горсовета, – постоянно преследуют скандалы. Потому Сербская прогрессивная партия, которую возглавляет Вучич, в блок с «Единой Сербией» входить не захотела, доверив это сомнительную честь социалистам.

Сам же Александр Вучич, который в вопросе антироссийских санкций пока играет роль «хорошего полицейского» (хотя и не исключает их введения), в отношении своего министра экономики высказывается крайне мягко. Так, 6 апреля в эфире государственного телеканала RTS президент Сербии заявил:

«Раде Баста хочет, чтобы санкции были введены, не потому, что он так думает, а потому, что ему нравится, когда его любят другие. Но не народ, а те, кого он считает самыми сильными в мире. Я ничего не имею против этого, если премьер Ана Брнабич с этим мирится, пусть она это терпит».

Хотя Вучич при этом отметил, что «членам партий разрешено иметь разные взгляды, но министр должен уважать политику правительства Сербии», однако никаких последствий для министра экономики это пока не имело. Кроме того, людей с подобными взглядами в сербской власти более чем достаточно. В упомянутом выступлении 6 апреля президент Сербии сообщил, что его советницы Саня Йович и Сузана Васильевич «склоняются к введению санкций против России, но есть десять советников, которые против этого», но решения в конечном итоге принимает он.

Несомненно, что именно Александр Вучич как верховный главнокомандующий армии Сербии, принял решение о том, что с 16 по 30 июня сербские военные проведут учения «Платиновый волк» с США и десятью другими странами НАТО «для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях».

В Министерстве обороны Сербии издевательски подчеркнули, что решение правительства страны от 27 февраля 2022 года «о прекращении и отсрочке всех действий, связанных с учениями с зарубежными партнерами» остается в силе, Сербия сохранила мораторий на международные военные учения, но «Платиновый волк» стали исключением. При этом прошлогоднее решение было принято с целью отмены ранее согласованных учений сербских военных с российскими и белорусскими.