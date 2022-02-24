Президент и МИД Черногории осудили военную операцию России на Украине

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Новости Украины

Министерство иностранных дел Черногории призвало Россию вывести войска и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Аналогичное мнение высказал и президент страны Мило Джуканович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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МИД Черногории сделал в своем твитттере заявление по ситуации на Украине:

«Черногория решительно осуждает неспровоцированную военную агрессию России против Украины», – говорится в сообщении ведомства в твиттере, в котором отмечается, что Подгорица вместе со своими евроатлантическими партнерами и союзниками поддерживает режим в Киеве.

Ведомство призвало Москву «вывести войска и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины».

В свою очередь президент-националист Мило Джуканович в своем твиттере написал, что «Россия нарушает все основополагающие принципы международного права, подрывает европейскую безопасность и ставит под угрозу ее стабильность».