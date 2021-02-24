Президент и патриарх решили, что Сербия будет восстанавливать святыни по всему Сербскому миру

24.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич и новоизбранный патриарх Сербский Порфирий провели первую с момента интронизации предстоятеля СПЦ официальную встречу.

До этого президент и патриарх имели кратковременную беседу сразу же после заступления Порфирия на патриаршую кафедру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич и Порфирий обсудили наиболее важные вопросы в отношениях между государством и церковью, а также все ключевые вопросы, важные для государства Сербия.

«Я ознакомил патриарха с фактической ситуацией в Косово и Метохии, с политической сутью переговоров, которые нам предстоят или с теми, которые мы завершили, о позиции Сербии и о том, что Косово не удалось получить место в так называемой Конституционной конференции европейских стран , – поделился Александр Вучич с журналистами итогами встречи. – В условиях глубокого раскола мира, где нет однополярности, нет биполярности, а есть многополярность, многие будут стараться показать свою силу и мощь на ком-то меньшем.

Наша задача, чтобы этого не случилось с нами, защищая наши жизненно важные государственные и национальные интересы».

Вучич отметил, что отношения между государством и церковью очень важны. И когда они не стремятся к общим целям и не работают вместе, тогда Сербия разорвана и слаба, становясь «легкой мишенью не только для каждого орла, но и для ворон».

Он отметил, что была достигнута договоренность о том, что государство будет помогать восстанавливать храмы и святыни сербского православия везде, где действует СПЦ, как в стране, так и за рубежом, особенно на территории бывшей Югославии.

«Я подчеркнул президенту, что я не политик, не потому, что у меня нет склонности к политике, а потому, что я считаю, что цель Церкви собирать, затуплять лезвия и преодолевать поляризацию в обществе, независимо от обстоятельств.

Я также подчеркнул, что часто мы не выбираем обстоятельства, но они являются выражением Божьего провидения, и по этой причине мы не имеем права жаловаться, но, засучив рукава, должны переживать проблемы и трудности как задачу, которую должны решить.

Мы как пастыри сделаем все, что в наших силах, чтобы наши люди стали лучше, не причиняя вреда другим. Только через диалог мы можем узнать друг друга, признать ценности друг друга и, таким образом, преодолеть соблазны и недопонимания», – отметил после встречи патриарх Порфирий.