Президент Ирана рассказал Госдуме о «шайтанской коалиции»

Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси, выступая сегодня в Госдуме РФ, подверг жесткой критике внешнюю политику США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Развал политики военных кампаний и походов, и выход американцев из Афганистана и Ирака означают одно – это сопротивление народов. Мысль о сопротивлении вызывает независимость в государствах. Осмысление сопротивления преображается в инструмент для сдерживания. Успешная модель сотрудничества между Ираном и Россией в Сирии возможна была при сопротивлении народа и правительства. Это гарантирует независимость государств и приведет к прочному миру и безопасности. Это может стать эффективной моделью для развития наших отношений в различных направлениях», – сказал Раиси.

Он обвинил США в создании «шайтанской коалиции» с международным терроризмом и предрек развал НАТО.

«Борьба с терроризмом – это часть войны против господства и доминирования. Терроризм – один из плодов общества доминирования. Мы видим, что стратегия господств потерпела поражение. США находятся в самой слабой своей позиции. Мощь независимых государств получает дальнейшее развитие. Нам нужен ум и интеллект. Стремление к экспансионистской политике не исчезло. Наоборот, они это включают в свою повестку. Самое главное в ней – ослабление независимых государств изнутри. Это делают через введение экономических санкций, дестабилизацию внутренней ситуации.

Они стараются поменять местами угнетателя и угнетенного в общественном мнении. И поэтому мы видим шайтанскую коалицию американцев с террористами – от Афганистана до Сирии. Мы видим сложные миссии по переброске террористов от Кавказа до Центральной Азии. Они этим занимаются…

НАТО занимается проникновением в географические пространства различных стран под различными прикрытиями. Противостояние самоидентификации народов входит в повестку дня НАТО. Мы видим обман в их поведении, которое, в конечном счете, приведет к их распаду», – сказал Раиси.