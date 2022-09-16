Президент Хорватии бросил вызов Западу: «В Сребренице не было геноцида»

16.09.2022  15:54 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Босния, Дзен, Политика, Хорватия


Президент Хорватии Зоран Миланович спровоцировал крупный дипломатический скандал на Балканах.

Фактически он посягнул на «священную корову» Запада,  заявив, что в Сребренице не было геноцида. В то же время именно эта тема является главным поводом для обвинений сербов  в военных преступлениях времен войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине.

Президент Хорватии Зоран Миланович спровоцировал крупный дипломатический скандал на Балканах. Фактически он посягнул на...

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«Есть разные виды геноцида, но в Сребренице геноцида не было», – отметил президент Хорватии на рабочем обеде в рамках саммита процесса Брдо- Бриони для глав государств, пишет Danas со ссылкой на информированные источники.

Миланович произнес эту фразу перед собравшимися президентами государств региона. Когда в ответ на его фразу председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович предложил Милановичу прочитать решения суда по Сребренице, тот заявил, что не желает этого делать, так как ставит их под сомнение. При этом он отметил, что имеет право сомневаться даже в решении Гаагского трибунала.

В ответ Джаферович разозлился и пообещал президенту Хорватии «большие проблемы», после чего направил ноту протеста в МИД страны. Однако посол Хорватии отказался ее принимать.

Напомним, что в Брдо в Словении прошел региональный саммит, на котором присутствовали хозяин встречи, президент Словении Борут Пахор, президенты Сербии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и Албании, члены Президиума Боснии и Герцеговины  Шефик Джаферович, Милорад Додик и Желько Комшич и «президент» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи.

При этом по данным Независимой международной комиссии по изучению страданий всех наций в районе Сребреницы в 1992-1995 годах под руководством Гидеона Грайфа, преступление в Сребренице нельзя квалифицировать как геноцид.

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Просмотров: 736

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