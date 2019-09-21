Президент Хорватии чествовала пособника гитлеровцев

21.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приняла участие в церемонии открытия художественной галереи, которой присвоено имя пособника гитлеровцев – францисканского священника Бернардина Сокола. При жизни он также был известен благодаря написанию не только церковных, но политических песен. Одна из них, «Хорватская деревня», проповедовала идеи местных фашистов-усташей и пользовалась среди них особой популярностью.

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Пресс-служба главы государства, сообщая о состоявшейся церемонии, изображает Сокола в качестве мученика, принявшего смерть во время войны, не уточняя реальную историю священника. «Галерея названа в честь отца Бернардина Сокола, хорватского музыканта и музыковеда, который был казнен невинно и без суда и следствия после того, как его забрали из монастыря в Бадии в ночь на 28 сентября 1944 года», – говорится в сообщении.

Однако, как пишет сербский портал «Индекс», именно отец Бернардин Сокол, незадолго до освобождения города от немецких захватчиков сдал немцам семь партизан, прятавшихся в соседнем Врнике. Партизаны были казнены. Именно за это священник впоследствии получил приговор от антифашистов.

Многие потомки жертв фашистской оккупации помнят позорную роль о. Сокола.

Жители Корчула указывают, что все духовенство, в отличие от самого Сокола, сотрудничало не с гитлеровцами, а с Освободительным движением.

По свидетельствам старожилов, например, в монастыре Бадия была размещена партизанская больница, а монахиня Манес Карнинчич получала «партизанскую пенсию» после войны.

Иво Милат, президент Антифашистской ассоциации города Корчула, сказал, что этот случай является еще одним из примеров грубого искажения истории, пишет Informer.

«Было доказано, и многочисленные свидетели подтвердили, что отец Сокол совершил военное преступление, передал немцам семь партизан, которые прятались на островке, которых они убили», – сказал Милат.

Общественник полагает, что памятник заслуживает не гитлеровский коллаборационист Сокол, а партизаны, погибшие в результате его предательства.