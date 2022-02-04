Президент Хорватии наградил дезертира, угнавшего югославский МиГ

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Президент Хорватии Зоран Миланович вручил полковнику в отставке Даниелу Боровичу, который в феврале 1992 года угнал МиГ-21бис Югославской народной армии (ЮНА) к хорватским сепаратистам, орден «князя Домагоя».

Миланович поблагодарил дезертира за «храбрый поступок».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Борович получил орден «князя Домагоя» к тридцатилетию совершенного угона, когда он, будучи югославским пилотом, 4 февраля 1992 года увел с авиабазы ЮНА в Бихаче (БиГ) МиГ-21бис 117-й бригады (бортовой номер 17133).

Угонщик посадил истребитель на контролируемом хорватскими сепаратистами аэродроме в Пуле, которые впоследствии присвоили машине номер101.

Миланович отметил, что имя Боровича было неоправданно неизвестно широкой публике, хотя он, будучи полковником хорватской армии и хорватских ВВС, принес Хорватии право на первый сверхзвуковой реактивный истребитель. Он оценил дезертирство, угон и измену присяге Боровича как «большой героический поступок», потому что, по его словам, тот не мог поступить иначе.

Боренович поблагодарил за награду, хотя отметил, что должен был получить ее еще 27 лет назад, по окончанию войны на территории бывшей Югославии.