Президент Хорватии обвинил премьера Великобритании в разжигании войны с Россией

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Новости Украины

Прошедшая в Загребе встреча министров обороны Хорватии и Великобритании была проигнорирована президентом страны Зораном Милановичем, который не поддержал нагнетание истерии в отношении «агрессии России против Украины».

При этом Миланович обвинил Великобританию в «подстрекательстве».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», президент Хорватии заявил прессе, что не намерен встречаться с приехавшим в Загреб министром обороны Великобритании, а принимающего того министра обороны Хорватии назвал «повторюшкой».

При этом президент опередил встречные вопросы прессы к нему, сказав журналистам, что те наверняка хотели бы его комментария о политике Великобритании в отношении Украины.

«Все, что он (Борис Джонсон – ред.) делает, во многом мотивировано внутриполитической ситуацией, – сказал президент Хорватии. – В Великобритании все чаще звучат призывы к нему уйти в отставку из-за многочисленных вечеринок в его правительстве во времена жесткого локдауна для всей остальной страны… Заявлять о солидарности с Украиной и говорить, что «мы вас поддерживаем в конфликте с Россией» – это безответственно, это подстрекательство».

Зоран Миланович обвинил Запад в разжигании войны, которая, как он надеется, не произойдет.

«Я не хочу, чтобы погиб хотя бы один украинец, хотя бы один русский, и у хорватов нет шансов. Европейская стабильность, западноевропейская стабильность, стабильность Европейского союза невозможны без фактора присутствия России, потому с Россией следует договариваться. Тезис о том, что Россия нападет на них завтра, не следует подогревать, а если на них нападут, то надо спрашивать по факту, с тех, кто ответственен за это. Но ни один хорватский солдат отсюда не уйдет», – добавил Миланович.