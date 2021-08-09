Президент Хорватии отказал прокуратуре БиГ в преследовании своих генералов за военные преступления против сербов

09.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Запрос прокуратуры Боснии и Герцеговины к Хорватии о судебном преследовании четырнадцати хорватских генералов за военные преступления против сербов, совершенные в ходе карательной операции «Молния» (Bljesak), вызвал возмущение президента страны Зорана Милановича.

Миланович заявил, что запрос Прокуратуры БиГ является саботажем и отравляет отношения между нами.

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«Министерство юстиции и администрации получило международный запрос от прокуратуры БиГ в отношении определенных действий, которые входят в компетенцию государственной прокуратуры Хорватии», – прокомментировал ситуацию Dnevnik NoveTV госсекретарь министерства Йосип Салапич.

Также с его слов стало известно, что речь возбуждении уголовных дел против четырнадцати отставных хорватских генералов, участвовавших в операции «Молния» и обвиняемых в военных преступлениях.

«Вам известна моя позиция и позиция моего правительства и меня как премьер-министра в 2015 году. Поэтому делаем вывод о том, что отказ от сотрудничества в этом типе процедуры остается в силе, – заявил президент Миланович. – Никакие судебные процессы не поставят под сомнение освободительный характер операций «Молния» и «Буря». Я не могу предсказать, что будет делать государственная прокуратура. Подозреваю, что она определенно может отвергнуть запрос и таким образом, решить эту проблему».

Операция «Молния» по зачистке Западной Славонии проходила в начале мая 1995 года и спровоцировала массовый исход сербских беженцев, которых хорватские войска расстреливали в упор из РСЗО, артиллерии, авиации, из снайперского и стрелкового оружия. Всего в ходе операции погибли 283 сербских жителя, среди которых было 57 женщин и 9 детей, беженцами стали порядка 18 тысяч человек.

Операция «Молния». Хорватские боевики жгут сербский флаг.

Расположенные на территории конфликта аргентинский, иорданский и непальский контингенты ООН не оказали серьезного сопротивления агрессору.

Хорватские военные, участвовавшие в операции, были удостоены государственных наград.

А в августе того же года Загребом по аналогичному сценарию была проведена операция «Буря», окончательно уничтожившая западную часть непризнанной Республики Сербская Краина.

Восточная же ее часть была по постановлению ООН реинтегрирована в Хорватию в 1998 году, что привело к частичной ассимиляции, систематическому нарушению прав и постепенному оттоку местного сербского населения.