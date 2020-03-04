Президент Хорватии отмежевался от усташей – но не ради сербов

04.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Хорватский президент Зоран Миланович не намерен создавать проблемы Сербии, но и примириться со своим сербским коллегой Александром Вучичем пока не готов.

Он готов отмежеваться от «усташеской идеологии», но не из сочувствия к сербам, а исключительно для того, чтобы показать себя антифашистом в глазах ЕС и лишний раз уколоть своих политических оппонентов внутри Хорватии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом сам президент Хорватии рассказал немецкому телеканалу RTL, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавно вступивший в должность президента Хорватии, социал-демократ Зоран Миланович сказал, что намерен посетить мероприятия, приуроченные к памяти жертв усташеского лагеря Ясеновац, но не будет выступать там, поскольку это не митинг, а траур.

«Я надеюсь, что мы достаточно зрелы, чтобы пойти туда в единой достойной колонне», – сказал в интервью Миланович.

Эти слова хорватского президента – отсыл к тому, что раньше представители сербской, еврейской и цыганской общин Хорватии отказывались идти в одной колонне с прежним хорватским руководством из-за его приверженности к неоусташизму и участия в подобных мероприятиях для галочки, исключительно ради получения политических очков у ЕС и США.

«Возложим цветы, вспомним, что там было, что там происходило, и покажем, прежде всего, самим себе, что мы нормальные и гуманные, – добавил хорватский лидер. – И в этот раз – не позволим сербским злопыхателям, которые всегда используют эти дни, чтобы направить «слова любви и терпимости» в сторону хорватского государства. Меня, как политического лидера хорватских левых, это беспокоит, поэтому я буду там».

Таким окончанием фразы Миланович убил весь, на первый взгляд правильный посыл, закончив в духе: мы будем в Ясеноваце, чтобы показать этим сербам, что мы никакие не фашисты.

При этом президент Хорватии заметил, что на днях памяти расстрелянных югославскими партизанами в австрийском Блайбурге хорватских усташей и словенских домобранов, которые традиционно посещали его предшественники, его не будет. Все «и так знают его позицию» по этому поводу – чествовать пособников Гитлера и карателей стыдно.

«Я не имею никаких планов пакостить Сербии и создавать ей проблемы, – отметил Миланович. – И никогда не имел. Моя политическая карьера, жизненный путь, моя социальная деятельность – все это противится подобному…».

И тут нынешний хорватский лидер сделал отсыл к планам своих предшественников – Колинды Грабар Китарович и националистической партии Хорватское демократическое содружество шантажировать Сербию.

Прежнее хорватское руководство высказывало намерение препятствовать планам соседей войти в ЕС до тех пор, пока они не признают «агрессию 1991 года» (на самом деле войну развязанную хорватскими сепаратистами против метрополии), не предоставят информацию по пропавшим во время войны без вести хорватам (подобной информации у Белграда скорее всего нет, но это рычаг, чтобы обвинять Сербию еще в одном «геноциде») и даже – пока не заплатят контрибуцию за нанесенный молодой демократии ущерб.

При этом в интервью Зоран Миланович продолжил пикировку с президентом Сербии Александром Вучичем, с которым у него довольно напряженные отношения. Дело дошло даже до того, что в ходе предвыборной войны, будущий хорватский лидер заявил, что в его правление «нога Вучича не ступит на хорватскую землю».

В этот раз, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать тот факт, что сербский лидер не в восторге от его победы, ожидая, что это принесет его соплеменникам много скорби, Миланович сказал следующее:

«За меня голосовало большое количество избирателей – членов сербской общины, людей, наших граждан. Это очевидно, я вижу это, и мне это дорого, но я не хочу бахвалиться этим. Но я имею право спросить ту сторону, а есть ли хоть один хорват, который проголосовал за него (Вучича – ред.)? Но это такой тонкий лед на грязной воде, на который я становиться не хочу».

Этот выпад не остался без ответного комментария сербского лидера.

«Он имеет право спросить и получить ответ, – сказал Александр Вучич. – Я не изучаю генетическое происхождение граждан, которые голосуют, и потому не знаю, кто и за кого отдавал голоса на избирательных участках. Но уверен, что большое количество хорватов (из Сербии – ред.) проголосовало за меня и за Сербскую прогрессивную партию. Это можно видеть по наиболее густонаселенным хорватами местам, где на местных выборах наша партия победила их национальную партию».