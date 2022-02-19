Президент Хорватии поддержал Россию: «Хватит расширять НАТО!»

19.02.2022  18:00 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, НАТО, Политика, Россия, Украина, Хорватия
Новости Украины

Хорватский президент Зоран Миланович заявил, что выступает против дальнейшего расширения блока НАТО.

Миланович пообещал, находясь на посту президента, всячески противодействовать расширению Североатлантического альянса.

Хорватский президент Зоран Миланович заявил, что выступает против дальнейшего расширения блока НАТО. Миланович пообещал,...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», находясь с визитом в Пожеге, Миланович так ответил на вопрос местного журналиста, почему он оправдывает позицию президента России Владимира Путина:

«Расширения НАТО достаточно. Расширение НАТО символизирует агрессию. Пока я буду президентом, я буду против расширения НАТО куда бы то ни было, – заявил президент Хорватии. – Я думаю, что тот, кто выступает за расширение НАТО на Украину, ставит под угрозу интересы Хорватии. Поскольку мы в НАТО, кто-то может отправить завтра в эту страну наших людей. Путин – человек уже немолодой, он уйдет. Россия не уйдет. Уже сейчас нужно много говорить и определиться, где граница НАТО».

Вступив в полемику с представителями прессы, Миланович спросил у них, хотят ли они взять на себя ответственность и отправить на Украину своих детей?

 «После того, как вы возьмете на себя обязательства, не будет пути назад. НАТО достаточно продвинулось на Восток, достаточно…. Рассказами о тысячах русских солдат возле городов- миллионников сейчас разрушают одну бедную страну. После этого в некоторые вещи будет трудно поверить. Просто на такие вещи теряется доверие, если оказывается, что не все было так. Мы думаем своей головой, и так будет всегда. Украина создает иллюзию, что они могут защищаться от России, провоцируя ее на конфликт, и в то же время мы заявляем, что нас там не будет», – сказал Зоран Миланович.

Следует отметить, что прагматичной позиции президента-социалиста Милановича в Хорватии противостоит национал- консервативное большинство в парламенте, а также правительство, возглавляемое большим сторонником нынешней Украины, премьер-министром Андреем Пленковичем.

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