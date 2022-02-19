Президент Хорватии поддержал Россию: «Хватит расширять НАТО!»

Новости Украины

Хорватский президент Зоран Миланович заявил, что выступает против дальнейшего расширения блока НАТО.

Миланович пообещал, находясь на посту президента, всячески противодействовать расширению Североатлантического альянса.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», находясь с визитом в Пожеге, Миланович так ответил на вопрос местного журналиста, почему он оправдывает позицию президента России Владимира Путина:

«Расширения НАТО достаточно. Расширение НАТО символизирует агрессию. Пока я буду президентом, я буду против расширения НАТО куда бы то ни было, – заявил президент Хорватии. – Я думаю, что тот, кто выступает за расширение НАТО на Украину, ставит под угрозу интересы Хорватии. Поскольку мы в НАТО, кто-то может отправить завтра в эту страну наших людей. Путин – человек уже немолодой, он уйдет. Россия не уйдет. Уже сейчас нужно много говорить и определиться, где граница НАТО».

Вступив в полемику с представителями прессы, Миланович спросил у них, хотят ли они взять на себя ответственность и отправить на Украину своих детей?

«После того, как вы возьмете на себя обязательства, не будет пути назад. НАТО достаточно продвинулось на Восток, достаточно…. Рассказами о тысячах русских солдат возле городов- миллионников сейчас разрушают одну бедную страну. После этого в некоторые вещи будет трудно поверить. Просто на такие вещи теряется доверие, если оказывается, что не все было так. Мы думаем своей головой, и так будет всегда. Украина создает иллюзию, что они могут защищаться от России, провоцируя ее на конфликт, и в то же время мы заявляем, что нас там не будет», – сказал Зоран Миланович.

Следует отметить, что прагматичной позиции президента-социалиста Милановича в Хорватии противостоит национал- консервативное большинство в парламенте, а также правительство, возглавляемое большим сторонником нынешней Украины, премьер-министром Андреем Пленковичем.