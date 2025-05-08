Президент Хорватии посоветовал македонцам не разменивать свою идентичность на вступление в ЕС

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Президент Хорватии Зоран Миланович нанёс официальный визит в Северную Македонию, где встретился со своей коллегой Горданой Сильяновской-Давковой.

В ходе совместной конференции в столичном Скопье он призвал македонцев не становиться жертвами шантажа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только вы должны решать, что для вас важно. Просто не становитесь жертвой шантажа или вымогательства, когда дело касается вашего членства в ЕС. Я не хочу вступать в полемику и не называю Болгарию, когда говорю о соседях. Но у них есть свои собственные идеи о том, как это должно выглядеть. Правила ясны, необходим консенсус, необходимо единодушие. Пока кто-то против Македонии, к сожалению, страна не может двигаться по европейскому пути. Единственный вопрос в том, является ли это по-прежнему самым важным в этом мире, ценным в жизни для вас и ваших граждан, или есть другие вещи, которые могут определить государство как успешное и состоявшееся сообщество. У меня нет совета тут, это должно стать вашим решением», – сказал Миланович.

Болгария перекрыла доступ процессу вступления Северной Македонии в ЕС, требуя от этой страны отказаться от собственной национальной идентичности.

Дело в том, что нынешние македонцы по большей части – западные болгары (незначительная часть – оболгаренные сербы), волею истории оказавшиеся после распада Османской империи под юрисдикцией Белграда.

До Второй мировой войны большая часть македонцев поддерживала присоединение к Болгарии, однако когда элита Софии стала союзницей Третьего Рейха, между двумя частями единого этноса произошел серьезный раздел, поскольку большинство македонцев поддержало антифашистское движение красных югославских партизан.

После ссоры Тито, желавшего создать Балканскую федерацию, и Сталина, увидевшего в этом помеху своему единовластному лидерству среди государств соцблока, югославские коммунисты придумали западным болгарам искусственную идентичность – македонцы, которая сформировалась и окрепла за несколько десятилетий.

Президент Хорватии Зоран Миланович является представителем лево-центристских сил, чьи высказывания нередко идут вразрез с политикой право-центристского и реваншистского правительства страны, имеющего также большинство в хорватском Саборе.