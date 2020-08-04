Президент Хорватии пытается припудрить кровавую суть операции «Буря»

04.08.2020, Белград, Алексей Топоров

«Глупыми измышлениями» назвал президент Хорватии Зоран Миланович попытку интерпретировать вооруженную агрессию хорватских сепаратистов против населенных сербами районов республики как «совместное преступное предприятие», за которое несут ответственность обе стороны конфликта.

При этом хорватский президент призвал участников тех событий не надевать на сегодняшнее празднование годовщины разгрома и этнической чистки Республики Сербская Краина одежду с усташеской символикой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы выиграли войну, мы все выиграли ее вместе, но прежде всего те, кто держал оружие в руках, – сказал Миланович во время приема в честь командиров хорватских боевиков, поднявших мятеж против Югославии. – Война закончилась, и после нее были попытки, я не вдавался в мотивы, представить ее как совместное преступное предприятие [Загреба и Белграда] в Гаагском трибунале. Они провалились. То что пытались приписать нам на основе одного из глупых измышлений».

При этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», президент Хорватии отметил, что ни один из хорватских генералов тех времен не был осужден МТБЮ за те события, хотя на самом деле генералы Анте Готовина и Младен Маркач получили сроки за этнические чистки сербского населения и изуверское обращение с военнопленными, но впоследствии были оправданы судом второй инстанции и встречены на родине как герои.

Также он рассказал о намерении вручить награды командирам союзных Хорватии исламистских подразделений БиГ, которые параллельно провели успешное наступление на позиции Республики Сербской и бошнякской проюгославской Республики Западная Босния, напали на колонны сербских беженцев из Республики Сербская Краина.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нападение союзных Хорватии исламистов Армии БиГ на колонную беженцев из Республики Сербская Краина.

При этом Зоран Миланович крайне негативно отнесся к намерению ветеранов-неоусташей в частности членов формирований ультраправой организации HOS приехать на празднование разгрома Республики Сербская Краина в Книн в черных майках с усташеским призывом «Za Dom spremni!» (За Отчизну готов!).

«Пусть они кричат это, пусть кричат на меня, но пусть не надевают эти футболки. Пленкович [право-консервативный премьер-министр Хорватии, лидер партии ХДС, проповедующей мягкий вариант усташеской идеологии] не наденет ее, и эта инициатива беспокоит его так же сильно, как и меня».

Нужно отметить, что неонацистские и неоусташеские тренды политической идеологии современной Хорватии традиционно критикуются ЕС, поскольку это мешает Брюсселю выставить страну как флагмана прозападной постюгославской демократии. Именно с этой целью Запад поддержал социалиста Милановича на президентских выборах, но на недавних парламентских выборах социалисты проиграли национал-консерваторам.