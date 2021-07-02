Президент Хорватии – сербам: «Или ЕС, или Москва»

02.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Хорватии Зоран Миланович отреагировал на призыв правительства Венгрии принять Сербию в ЕС.

Также хорватский лидер подверг критике главу венгерского правительства Виктора Орбана за просербскую позицию.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Миланович отреагировал на довольно критическое послание венгерского правительства в адрес ЕС, за подписью Виктора Орбана, в котором в положительном контексте семь раз упоминается Сербия и содержится призыв принять эту страну в Евросоюз.

«Очень странно, что премьер одной небольшой державы публикует подобные манифесты, – заявил Миланович. – Сербия должна выполнить условия, они должны решить, они за Евросоюз или за Москву. Я ничего не имею против Москвы, но нужно сделать выбор между Брюсселем или Москвой, и нынешнему правительству Сербии будет трудно уклониться от этого, и будет необходимо внести ясность».

Также Министерство иностранных и европейских дел Хорватии заявило, что не разделяет позицию Венгрии в отношении Сербии.