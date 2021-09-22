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22.09.2021 13:12 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика, Хорватия
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Президент Хорватии усомнился в праве хорватского члена Президиума БиГ представлять боснийских соплеменников

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что ему неизвестно, с каким мандатом член Президиума БиГ...

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что ему неизвестно, с каким мандатом член Президиума БиГ Желько Комшич прибыл на сессию Генеральной Ассамблеи ООН и от чьего имени там выступает.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комшич прибыл как один из членов Президиума БиГ, – заявил Миланович в Нью-Йорке после выступления в Генеральной Ассамблее ООН. – Я вообще не знаю, с каким мандатом и от чьего имени он говорит. Даже если он считается представителем [боснийских] хорватов, поскольку должно быть три члена Президиума, я являюсь президентом хорватских граждан и тех хорватов, которые живут в Боснии и Герцеговине. Это мой долг и обязанность».

При этом хорватский президент, правда, отметил, что является президентом хорватов в БиГ в той степени, в которой об этом говорит хорватская Конституция, где указано, что он обязан заботиться о статусе хорватов за пределами Хорватии, но с уважением к государствам, в которых они живут.

«Хорваты в БиГ и Нью-Йорке имеют право голоса», – резюмировал Миланович.

При этом выпад в сторону Желько Комшича, номинально являющегося хорватским членом Президиума БиГ, был сделан Милановичем не случайно, поскольку община боснийских хорватов не считает того своим лидером. Напротив верный слуга бошнякской элиты Сараево, Комшич был избран на свой пост благодаря голосам численно доминирующих в Федерации (бошнякско-хорватской) Боснии и Герцеговины мусульман-бошняков.

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