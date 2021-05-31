Президент Хорватии вернул государственные награды военному преступнику и палачу

31.05.2021, Загреб, Алексей Топоров

Осужденный на десять лет за массовые похищения, пытки и казни сербов военный преступник Бранимир Главаш указом президента Хорватии Зорана Милановича получил назад все отобранные у него госнаграды.

В ответ на замечание лидера хорватских сербов Милорада Пуповаца, что тем самым тот показал неуважение к сербским жертвам, Миланович обозвал его «дикарем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зоран Миланович вернул боевые медали Бранимиру Главашу, который на сегодняшний день является единственным хорватским политиком, осужденным за военные преступления.

Решение Милановича о прекращении действия указа его предшественника – Иво Йосиповича об изъятии госнаград у Главаша было опубликовано в «Официальном вестнике», где указывается, что оно было принято по предложению Комиссии по наградам и признаниям Хорватии на основании двух судебных решений по отмене ранее предъявленных Главашу обвинений.

«Все, кто помнит эти ужасные преступления в Осиеке, а также преступления в Сисаке, Госпиче, Карловаце, Загребе, в Лори, Пакрацкой Поляне или Керестинце, и это я называю только самые известные, которые в основном были совершены против сербов в хорватских городах в 1991-92 годах, восприняли это решение Милановича как акт неуважения к жертвам и оскорбление памяти об их страданиях, – прокомментировал решение хорватского президента лидер Независимой демократической сербской партии (СДСС) Милорад Пуповац. – И это от президента, избранного большим количеством голосов тех, кто хранит память о тех страданиях!».

В ответ Миланович набросился на лидера хорватских сербов с оскорблениями.

«Об этом просил Главаш, он сделал запрос, потому что уже пять лет формально не осужден, – попытался объяснить свой поступок журналистам Миланович. – Если бы он меня не спросил, я бы не стал вмешиваться. Его просьба полностью обоснована. Если он снова будет осужден, я продолжу то, что начал Йосипович… А то, что пишут Пуповац или пара дикарей, дословно – дикарей, меня не интересует. После этого я отвечу всем, кто обратится ко мне так же, как Пуповац, таким же – или даже более грубым образом. По-другому не пойдет».

В свою очередь, сам нацист Главаш оказался доволен действиями социалиста-президента.

«Месяц назад мой сын, который является моим адвокатом, отправил срочное послание президенту республики, ознакомил его с содержанием, и единственное, что меня удивило, – это скорость, с которой президент разрешил его на законных основаниях, – прокомментировал ситуацию Главаш. – У президента республики есть свой особый стиль, который кому-то нравится, кому-то нет. Мне нравится. Ошибались те, кто думал, что Миланович будет сидеть на Пантовчаке (резиденции хорватских президентов – ред.) и считать павлинов или поливать фикус… Миланович первым после Туджмана встал на верный путь не только в политике, но и в государственной деятельности. Он освежает 21 век, в котором живет Хорватия».

В заключение Бранимир Главаш выразил убежденность, что после пересмотра его дела он будет полностью оправдан.

Напомним, что Бранимир Главаш стоял у истоков самой сильной и авторитетной национал-консервативной партии Хорватии – Хорватское Демократическое Содружество (ХДС), основанной в 1989 году с целью выхода республики из состава СФРЮ.

Именно он поддержал кандидатуру лидера неоусташизма Франьо Туджмана на пост первого президента Хорватии. Всегда гордился тем, что в отличие от того же Туджмана, никогда не был коммунистом. Установил тесные взаимоотношения с усташеской эмиграцией, боевиков которой в начале войны 1991 года встречал в аэропорту со словами: «Вы можете больше не бояться называть себя усташами!».

Во время войны был назначен секретарем Секретариата национальной обороны Осиека и окрестностей, возглавив паравоенные ультраправые формирования хорватских боевиков. Параллельно начал репрессии в отношении местного сербского населения.

В 1993 году стал бригадным генералом, дослужился до звания генерал-майора, был удостоен редких наград, которые были вручены только ему, президенту Франьо Туджману и единицам избранных. После войны до 2000 года был жупаном (губернатором) Осиек-Бараньинской жупании (области). Затем ушел в политику, однако после смерти Туджмана его начали выжимать с государственных постов.

В 2006 году был задержан по обвинению в военных преступлениях, отправлен в тюрьму, где начал трехмесячную голодовку, по итогу которой был выпущен на свободу по состоянию здоровья. По возобновлению процесса сбежал в Боснию и Герцеговину, где был арестован. В общей сложности отсидел пять лет и три месяца из назначенного ему срока.

Суд вменил Главашу два эпизода обвинения – «Гараж» и «Изолента». Согласно первому в сентябре 1991 года Главаш приказал своим боевикам напоить содержавшегося в гараже в качестве узника гражданского жителя Осиека Чедомира Вуковича кислотой от автомобильного аккумулятора.

После того, как тот от боли выбежал из гаража, боевик Кронуслав Фехир обездвижил его выстрелом. Впоследствии несчастный скончался от «последствий отравления». Тем временем Главаш приказал расстрелять второго узника Джордже Петковича.

Эпизод «Изолента» касается ноября и декабря 1991 года, когда боевики Главаша арестовали шестерых мирных жителей Осиека, сербов и бошняка – Бранко Ловрича, Алию Сабановича, Милутина Кутлича, Светислава Вукайловича, Богдана Покуку и неустановленную женщину, которых сначала пытали в подвале, а затем привезли на берег реки Драва, где связав за спиной руки скотчем расстреляли выстрелами в затылок.

Только одному из узников – сербу, врачу Осиекской больницы Радославу Ратковичу чудом удалось выжить.

«Они отвезли меня в подвал дома на Дубровачке 30 и несколько часов избивали, требуя признаться в связях с четниками. Признаться мне было не в чем, поэтому около восьми вечера меня повезли к Драве через крепость. Один выстрелил мне в левую щеку и ногой толкнул в реку. Пуля прошла через мой язык и правую челюсть, но не убила меня. Я вылез, он осветил меня фонариком и выстрелил еще раз, попав мне в рот. Пуля вышла почти через то же место».

После ухода палачей Раткович поднялся на набережную Дравы. Затем, оставаясь незаметным, он увидел, как убивают еще одну жертву, в которой он узнал доктора Милутина Кутлича, с которым вместе работал в больнице.

По совокупности обвинения Главаш был приговорен к десяти годам заключения.

В 2017 году Конституционный Суд Хорватии отменил ранее вынесенные Бранимиру Главашу приговоры и отправил его дело на пересмотр.