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19.10.2021 15:08 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Косово, Политика, Сербия
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«Президент» Косово намекнула на вмешательство Сербии в местные выборы

Некие «незаконные структуры», по словам «президента» Косово Вьосы Османи, повлияли на выбор градоначальников косовских...

Некие «незаконные структуры», по словам «президента» Косово Вьосы Османи, повлияли на выбор градоначальников косовских муниципалитетах, населенных сербами.

Об этом Османи заявила в ходе встречи с делегацией Миссии Европейского Союза по наблюдению за выборами в Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», «президент» Косово заявила гостям из ЕС о том, что «незаконные структуры угрожали конкуренции между политическими субъектами и свободному волеизъявлению избирателей». При этом, по ее мнению, эти «структуры» действовали исключительно в муниципалитетах Косово, населенных сербами, то есть намекнула, что они сто процентов связаны с Сербией.

В то же время Осман считает, что Приштина «построила стандарт для проведения свободного и демократического волеизъявления».

Что характерно, возглавляла делегацию Миссии Европейского Союза по наблюдению за выборами в Косово, помимо австрийского консерватора Лукаса Мандла, представительница пробайденовской партии «Зеленые», докладчик Европарламента по Косово, завзятая сербофобка, называющая себя «албанским лоббистом», Виола фон Крамон.

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