«Президент» Косово намекнула на вмешательство Сербии в местные выборы

19.10.2021 15:08 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Некие «незаконные структуры», по словам «президента» Косово Вьосы Османи, повлияли на выбор градоначальников косовских муниципалитетах, населенных сербами.

Об этом Османи заявила в ходе встречи с делегацией Миссии Европейского Союза по наблюдению за выборами в Косово.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», «президент» Косово заявила гостям из ЕС о том, что «незаконные структуры угрожали конкуренции между политическими субъектами и свободному волеизъявлению избирателей». При этом, по ее мнению, эти «структуры» действовали исключительно в муниципалитетах Косово, населенных сербами, то есть намекнула, что они сто процентов связаны с Сербией.

В то же время Осман считает, что Приштина «построила стандарт для проведения свободного и демократического волеизъявления».

Что характерно, возглавляла делегацию Миссии Европейского Союза по наблюдению за выборами в Косово, помимо австрийского консерватора Лукаса Мандла, представительница пробайденовской партии «Зеленые», докладчик Европарламента по Косово, завзятая сербофобка, называющая себя «албанским лоббистом», Виола фон Крамон.