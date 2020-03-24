«Президент» Косово поблагодарил НАТО за агрессию против Югославии

24.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Хашим Тачи в годовщину начала натовских бомбардировок Югославии выразил благодарность Североатлантическому альянсу за «защиту народа Косово» и уход из края «сербской администрации, армии и полиции».

Об этом «президент Косово», написал в своем профиле в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 марта 1999 года самый мощный военный альянс в мире – НАТО, начал бомбить сербские военные и полицейские цели, – написал Тачи. – Это было мощнейшее вмешательство Североатлантического альянса в защиту народа Косово, демонстрирующее решимость западных демократий противостоять диктатору Милошевичу, который в течение двух лет совершал систематическое насилие, убийства, массовые убийства, геноцид и этнические чистки в Косово».

По словам лидера албанских сепаратистов, «граждане Косово навсегда благодарны НАТО за военно-гуманитарную интервенцию, которая привела к уходу сербской администрации, армии и полиции из Косово».

пост Хашима Тачи в Facebook

В 1998 году, обученные и укомплектованные на территории Албании при помощи инструкторов НАТО сепаратистские банды «Армии освобождения Косово» (UCK) развязали вооруженный террор против органов власти, МВД Югославии, местного сербского населения и своих лояльных федеральным властям соплеменников.

Возглавили боевиков лидеры бандитских группировок, переквалифицировавшиеся в полевые командиры, одним из которых стал Хашим Тачи.

Хашим Тачи (в центре в гражданском) с подельниками во время косовских событий конца 90-ых

В ответ на это Белград объявил контртеррористическую операцию против вооруженных сепаратистов, задействовав против них спецподразделения МВД и армию.

После успешно проеденной зачистки от боевиков косовского села Рачак, возглавлявшему международную наблюдательную комиссию американскому дипломату Уильяму Волкеру удалось при помощи западных СМИ и Еврокомиссии выдать ее за расправу над гражданским населением.

В то же время, заключение независимых экспертов показало, что среди убитых были исключительно мужчины, на их руках были обнаружены следы пороха и характерные мозоли на пальцах, а отверстия от пуль были найдены на телах, но не одежде, что позволило сделать вывод – трупы были переодеты в гражданскую одежду уже после смерти.

Несмотря на это, «резня в Рачаке» дала фактический повод НАТО начать военную операцию против Югославии под названием «Милосердный Ангел» в обход Совбеза ООН.

похороны убитых в Рачаке боевиков

По итогам 78 дней бомбардировок западному сообществу удалось принудить югославское руководство вывести войска, милицию и органы власти из Косово, что послужило началом крупных этнических чисток края албанскими боевиками, практически изгнавшими оттуда, за исключением некоторых анклавов, не албанское население (сербов, горанцев, цыган, бошняков, хорватов и др.). А впоследствии под протекторатом США добиться квазигосударственного статуса этой территории.

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