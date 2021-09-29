«Президент» Косово жалуется ЕС: «Сербия под влиянием РФ дестабилизирует Балканы»

29.09.2021 17:46 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила с визитом Косово, встретившись с «премьер-министром» края Альбином Курти и «президентом» Вьосой Османи.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говоря об интеграционном процессе, Османи сказала, что ЕС должен иметь четкую стратегию интеграции Западных Балкан, включая Косово, изадержки в этом процессе подрывают доверие к ЕС. «Президент» Косово подтвердила, что край соответствует всем критериям либерализации визового режима, и попросила ЕС выполнить обещания по открытию границ для граждан сепаратистского анклава, которые, по ее мнению, должны выполняться странами-членами ЕС.

Османи и фон дер Ляйен также обсудили текущую политическую ситуацию с особым акцентом на север Косово и реализацию «мер взаимности» с Сербией, введенных Приштиной в отношении автомобильных номеров.

«В Косово больше нет тенденции к обострению ситуации с безопасностью, но подобное отношение проявляется с сербской стороны, которая под влиянием российских кругов пытается вызвать дестабилизацию во всем балканском регионе, – заявила «президент» Косово. – Я призываю все международное сообщество осудить дестабилизирующее поведение Сербии. Косово является конструктивной стороной в диалоге с Сербией, и завершением диалога должно стать взаимное признание, поскольку это единственное решение для прочного мира в регионе».

В свою очередь Курти в ходе встречи с фон дер Ляйен оправдался тем, что решения о «мерах взаимности» в отношении автомобильных номеров являются частью прежних международных соглашений.

«К сожалению, Сербия отреагировала вооруженными силами, собрав войска у границ, но также применив российские вертолеты и самолеты. Я потребовал осудить нападения в Зубин-Потоке и Яринье, поскольку косовские органы власти подверглись нападению, и эти нападения были совершены после подстрекательских, полных ненависти заявлений президента Сербии Александра Вучича, и после марша вертолетов и танков на границе с Косово. К сожалению, мы находимся в ситуации, когда, с одной стороны, мы получаем помощь в виде пожертвований от ЕС, а с другой стороны, Сербия получив эти средства, должна была быть демократизирована, а не милитаризована Россией и Китаем», – сказал «премьер» косовских сепаратистов.