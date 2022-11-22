Президент Кубы поддержал Россию

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Куба решительно осуждает антироссийские санкции Запада.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против РФ. Причины текущего конфликта надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам России. Куба неоднократно и систематически осуждала это на международных площадках. Она выступает за переговорное решение текущего конфликта», – сказал Бермудес.

В настоящее время Куба, по его словам, переживает сложную экономическую обстановку, обусловленную рядом факторов, в основном внешнего характера.

«В первую очередь речь идет о беспрецедентном ужесточении жестокой, геноцидной политики экономической, торговой и финансовой блокады США. Каждый раз, когда Куба стояла перед сложными ситуациями и вызовами, которые, казалось бы, невозможно превзойти, щедрая рука Российской Федерации среди первых была направлена нам, и благодаря этому мы смогли превзойти все эти обстоятельства, и именно поэтому мы чувствуем такую теплоту к России», — сказал кубинский лидер.