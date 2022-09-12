Президент Латвии придумал, как создать для России трибунал по примеру югославского

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Новости Украины

Украина может инициировать создание суда над Россией по примеру трибунала ООН по Югославии через страны Запада, поддерживающие ее в Генассамблее ООН или при помощи Совета Европы.

Об этом в рамках проводимого с 2014 года в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил президент Латвии Эгилс Левитс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Левитса, его страна помогает собрать свидетельские данные «российской агрессии», чтобы вынести их на рассмотрение такого суда.

«Украина может добиться того, чтобы Международный суд, таки, начал рассматривать эти разные аспекты войны. Уже там рассматривают определенные аспекты. И Международный уголовный суд также что-то рассматривает, они исследуют и расследуют этот вопрос, в этом помогает Латвия, чтобы привлечь свидетелей. Но главное преступление, преступление агрессии до сих пор не имеет международного суда, который мог бы рассматривать это большое международное преступление», – сказал президент Латвии.

«Некоторые аспекты рассматривают упомянутые мной суды, но есть возможность для Украины создать специальный трибунал, у нас есть прецеденты – например, трибунал ООН по Югославии, Руанде, Камбоджи, Сьерра-Леоне, Либерии и так далее. Бывают международные трибуналы, которые основать ООН – не Совет безопасности, по определенным причинам, но в принципе, Генеральная Ассамблея, но в принципе это не очень легко. Есть такой реалистический путь того, как основать такой трибунал международной договоренностью, что государства, которые настроены одинаково… 5, 20 или 50 таких государств. Это один из способов, а другой способ – это создание другой международной организацией. И я бы сказал, что Совет Европы – кандидат на то, чтобы такое сделать большинством голосов. Там 47 государств-членов, и это значит, что 24 голоса для этого будет достаточно», – заявил Левитс.

Также затронул эту тему генпрокурор Украины Андрей Костин.

«Мы действуем очень осторожно, потому что, как генеральный прокурор я вам скажу – украинский народ не может нам позволить проиграть дело в международном суде, и прокурор Хан думает так же, потому мы должны действовать очень предусмотрительно и передавать самые сильные, самые мощные дела. Это очень важно. У нас есть время для того, чтобы подготовить эти дела, но мы не знаем, будет ли это после войны или до окончания войны – это не имеет значения», – заявил Костин.