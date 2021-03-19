Президент Литвы перешел на украинскую мову ради антироссийской речи

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина и Литва имеют исторический опыт совместного ведения войн против России во времена Великого княжества Литовского, и поэтому эти страны должны поддерживать друг друга в антироссийских инициативах.

Об этом в Верховной раде заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращаюсь к вам на древнем и достойном языке, который долго преследовали и уничтожали, но не уничтожили. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему.

Мы всегда сможем опираться на своё общее прошлое. Тридцать лет назад, когда Литва защищала свою свободу во время кровавых январских событий, украинские добровольцы спешили на помощь плечом к плечу нашей свободы.

И мы, литовцы, каждый раз были рядом, когда народ Украины вставал на защиту своего достоинства», – сказал он на украинской мове под бурные аплодисменты зала.

После чего Гитанас Науседа вспомнил «общее прошлое», а именно времена Великого княжества Литовского и его войны против России.

«Много столетий назад мы были рядом друг с другом, и даже имели общее государство. Мы торговали, имели культурный обмен, сопротивлялись общему врагу.

Наши народы вместе защищали дорогие для европейской цивилизации ценности – уважение к верховенству права, свободу человека и демократию. Литовско-украинская общность проявляется в общих героях. Не случайно именно тут, в Киеве, похоронен победитель битвы под Оршей Константин Острожский, а в Остроге – герой Хотина Ян Кароль Хоткевич», – добавил президент.

Также руководитель Литвы похвалил Киев за инициацию «Крымскуй платформы» и пообещал и в дальнейшем поддерживать любые русофобские инициативы.

«И хотя прошло семь лет с военной агрессии, которая уничтожила международный строй и гармонию в Европе, мы, литовцы, продолжаем твёрдо говорить: Крым – это Украина.

Мы строго осуждаем незаконный для России, выступаем за независимость и территориальную целостность Украины, и приветствуем инициативу Киева по созданию международной «Крымской платформы».

Литва видит усилия Украины по политическому урегулированию конфликта в Донбассе. Мы однозначно призываем Россию и подконтрольные ей группировки немедленно выполнить требования «Минских соглашений». Санкции против России должны оставаться до тех пор, пока она не оставит незаконно занятые территории Украины», – резюмировал Науседа.