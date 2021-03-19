Президент Литвы потребовал от Украины отказаться от белорусской электроэнергии

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина должна поддержать страны Балтии в их стремлении к энергетической независимости от России.

Об этом, выступая с трибуны Верховной рады, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько слов об общих заботах, которые нам накинула опасная Белорусская АЭС. Застройщик станции Россия не только поддала риска здоровью жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния. Растущая хрупкость белорусов означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины.

Поэтому сегодня хочу прилюдно попросить власть Украины и её народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведённую в Островце», – заявил литовский президент под овации депутатов, особенно со стороны партии экс-президента Порошенко «Европейская солидарность».

«С большими надеждами мы смотрим и на проект синхронизации стран Балтии с электрическими сетями континентальной Европы. По мнению Литвы, каждому государству нашего региона, которое пытается уменьшить влияние России, необходимо укреплять энергетическую независимость.

Скажу откровенно. В частной инвестиции позволили Литве уменьшить угрозу, которую несут такие российские энергетические проекты, как «Северный поток-2». Поэтому рады, слышать, что у Украины есть намерение последовать путём синхронизации электрических сетей с континентальной Европой», – добавил Науседа.