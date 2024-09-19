Президент Мексики не поедет в Киев: в Мехико дали понять, что не хотят ввязываться в украинские проблемы

Сергей Рыжов.  
19.09.2024 10:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Латинская Америка, Политика, Украина


Избранная президент Мексики Клаудия Шейнбаум отклонила приглашение Владимира Зеленского посетить Киев после своего вступления в должность 1 октября, сообщает местное издание Fuser News.

«Наша ответственность находится здесь. Мы будем посещать некоторые международные мероприятия, которые считаем важными, но мы не будем много путешествовать» , — сказала Шейнбаум, отмечая, что главной задачей ее администрации будет решение внутренних проблем.

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Избранная президент Мексики Клаудия Шейнбаум отклонила приглашение Владимира Зеленского посетить Киев после своего вступления...
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Шейнбаум заявила, что будет поддерживать внешнюю политику своего предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, заключающуюся в невмешательстве в дела других государств и поддержании мирного разрешения любых конфликтов.

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Шейнбаум также подтвердила благосклонность Мексики к поддержке дипломатических отношений со всеми странами, за исключением Эквадора, где в апреле произошел инцидент с мексиканским посольством, который Шейнбаум назвала «нарушением суверенитета».

Такой демонстративный отказ одной из ведущих стран «Глобального Юга» является свидетельством краха всех тех немалых усилий, которые украинская дипломатия последние годы прилагала к тому, чтобы склонить на свою сторону политические элиты и общественное мнение развивающихся стран. Вместо этого такие страны выстроились в очередь на присоединение к прокитайскому обьединению БРИКС.

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