Президент МОК не хочет «давать русскому медведю даже маленький кусочек мяса»

Елена Острякова.  
11.04.2024 17:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дискриминация, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Спорт, Украина


Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас готовы пойти на все, чтобы сорвать проведение Игр Дружбы в России в сентябре.

Это выяснили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, позвонившие международным чиновникам от имени главы Африканского союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас готовы пойти...

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Бах назвал Игры «политическим пропагандистским шоу», а Схинас подготовил специальное заявление от имени глав национальных олимпийских комитетов стран ЕС, в котором «разоблачил политическую мотивацию». Он призвал африканцев сделать то же самое. Бах сделал замечание товарищу. Он считает, что нужно делать заявление не только от глав НОКов, но и от правительств.

Чиновники выразили надежду, что из Европы на Игры никто не приедет, хотя «были попытки со стороны Польши». Однако в Африке «с Россией все разговаривают», в Латинской Америке есть поддержка со стороны Бразилии и Венесуэлы, Куба «возможно тоже присоединится».

«Они оказывают очень сильное давление на соседние страны, которые боятся, что они станут следующими, на кого нападут. С другой стороны, они сейчас говорят, что если мы сейчас сможем дать большому медведю что-нибудь, один кусочек мяса, может быть, мы сможем успокоить его на некоторое время. Русские очень разнообразные и они используют все средства. И когда я говорю «все средства», я имею в виду все средства», – пожаловался недовольный Бах.

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