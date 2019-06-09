Президент Молдовы по версии Плахотнюка назначил дату новых выборов в парламент

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Исполняющий обязанности президента Молдовы по версии Конституционного суда страны Павел Филипп сегодня на брифинге, организованном Демократической партией, подписал указ о проведении досрочных выборов в стране 6 сентября, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает молдавское издание unimedia.info.

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“Видно, что для Додона стало традицией нарушать Конституцию. Сегодня власть больше не принадлежит ни одному политическому образованию, сегодня власть принадлежит гражданам”, – отметил Филипп.

Напомним, в субботу молдавские социалисты и прорумынский блок ACUM приняли декларацию о “захвате государства” в ответ на решение Конституционного суда о незаконности новых назначений.

Речь идет о решении Конституционного суда страны о незаконности назначения сопредседателя ACUM, лидера партии PAS Майи Санду на пост премьер-министра, назначение лидера Партии социалистов Зинаиды Гречаной на пост спикера и утверждение нового состава правительства.

Как сообщал ПолитНавигатор, парламент Молдовы в ночь на 9 июня назначил правительство и премьер-министра. В свою очередь, утром в воскресенье Конституционный суд Молдовы принял решение о назначении временно исполняющего обязанности президента страны. На должность назначен заместитель председателя правящей Демократической партии Павел Филип.