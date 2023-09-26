Президент Молдовы решила пропагандировать ненависть к России на русском языке

Весь мир якобы видит, что Россия – это война, бедность и политические репрессии.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в ходе телепередачи «Новая неделя с Анатолием Голя», выходящей на русском языке на провластном телеканале TV8.

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Санду заявила, что Молдова не будет ждать урегулирования конфликта на Днестре перед тем, как вступать в Евросоюз. По её словам, «наши люди на левом берегу Днестра» (то есть жители Приднестровья, которые не хотят входить в состав Молдовы) увидят, что такое членство Республики Молдова в Евросоюзе, «потому что у нас качество жизни будет намного выше, чем сейчас».

«Мы увидели это на примере всех стран, которые в течение последних 20 лет стали членами Европейского Союза. И вопрос о реинтеграции Приднестровья в Молдову решится потом, если мы его не сможем решить до нашего вступления в ЕС».

Ведущий задал уточняющий вопрос, означает ли такая позиция отказ Кишинёва от Приднестровья.

«Это не отказ, но это могут быть несколько шагов. Мы не можем ещё 30 лет оставаться в ситуации, когда демократия у нас не консолидирована, когда условия жизни у нас не самые высокие. Наша программа – это Европейский Союз. Там мы можем жить в мире, потому что для этого и создали этот Союз после Второй мировой войны. И мы видим, что мир на стороне Евросоюза», – безапелляционно заявила Санду.

Она не упустила случая облить помоями Российскую Федерацию.

«С другой стороны, мы видим, что Россия – это война, это бедность, когда людей за решётку бросают только потому, что они держат плакаты против войны, и за это они получают 5 – 10 лет тюрьмы», – отметила президент.

При этом она забыла упомянуть о десятках тысяч людей, арестованных, брошенных в тюрьмы, убитых или доведённых до самоубийства на Украине после 2014 года, о принятых в Чехии и Словакии законах, предусматривающих 25 лет тюрьмы за высказывание в поддержку России, о десятках политзаключённых в бывших республиках Советской Прибалтики, и, наконец, о принятии в Молдове закона об уголовной ответственности за «сепаратизм», предусматривающего до 7 лет лишения свободы.

По словам ведущего Анатолия Голи, то же самое он слышал и от [верховного комиссара ЕС по иностранным делам и безопасности] Жозепа Борреля, и от [председателя Европарламента] Роберты Метсолы, и от [председателя Еврокомиссии] госпожи фон дер Ляйен, что неурегулированный приднестровский конфликт не является преградой.

«И Европейский Союз сейчас, в условиях войны, не столь категорично относится, как раньше. В то же время [председатель Европейского Совета] Шарль Мишель на саммите, в котором вы участвовали в Словении, сказал, что на территории ЕС не должно быть конфликтов. Смысл был в том, что мы не должны в ЕС импортировать конфликты. Захочет ли всё-таки ЕС повторить опыт Кипра?», – спросил ведущий.

«Вы сами подтвердили то, что говорят руководители ЕС. У нас хороший шанс, нам нужно сконцентрироваться на внутренней повестке. Реформы надо сделать. И у нас есть хорошие шансы. Это зависит от нас от всех. Если мы будем держаться вместе, если мы будем работать, проводить реформы, то у нас реальный шанс до конца этого десятилетия стать членом Евросоюза», – заявила Санду.

Иными словами, президент Молдовы рассчитывает, что страны ЕС захотят повторить кипрский прецедент, приняв в свой состав страны с неурегулированными конфликтами на территориях, которые они считают своими. Остался сущий пустяк – убедить в этом все 27 государства – члены Евросоюза.