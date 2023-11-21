Президент Молдовы выразила удовлетворение количеством погибших и сбежавших на Запад украинцев

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Президент Молдовы Майя Санду поблагодарила Украину за «всенародное героическое сопротивление», обвинила Россию в намерении атаковать Молдову и заявила, что Российская Федерация «должна быть привлечена к ответственности за свои преступления».

Об этом на сказала выступая в Киеве, куда приехала на годовщину майдана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в Молдове знаем, что без героического сопротивления Украины наша страна была бы следующей на пути России. Следующей и, возможно, не последней. Защищая Украину, вы защищаете и Молдову. Молдова есть и останется с Украиной».

Это заявила президент Молдовы Майя Санду в ходе своего выступления в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Она поблагодарила президента Украины Зеленского «от имени граждан Республики Молдова за огромную жертву, которую ваши солдаты приносят на поле боя, чтобы противостоять жестокости России, и за жертву, которую приносят все украинцы ради того, чтобы их страна оставалась свободной и независимой».

По её словам, Молдова будет оказывать Украине помощь столько, сколько необходимо, даже ценой попрания нейтрального статуса и уничтожения молдавских фермеров.

«Украинцам будут рады в нашей стране столько, сколько необходимо. Наши автомобильные и железные дороги – Коридоры солидарности – помогут украинским товарам выйти на экспортные рынки. Мы обучаем украинские саперные команды и принимаем участие в международной коалиции по разминированию. Молдова также предоставляет гуманитарную помощь, в том числе необходимое оборудование для бесперебойной подачи электроэнергии в дома людей. Поддержка Украины также означает поддержку вашего мирного плана из десяти пунктов, г-н Зеленский, а также усилий по привлечению России к ответственности за её злодеяния. Вы можете рассчитывать на то, что мы будем активными сторонниками ваших целей. Они являются и нашими целями», – трепалась Санду.