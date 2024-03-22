Президент ПА НАТО: «К чёрту все красные линии». Наша стратегическая цель – поражение России

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В рамках политики «сдерживания» России страны Североатлантического альянса должны освободиться от «самоналоженных красных линий» и предоставить Киеву ракеты большой дальности. И в таком случае когда-нибудь Украина станет 33-м членом НАТО.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил президент ПА НАТО, депутат Сейма Польши Михал Щерба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трансатлантическое сообщество представляет половину мировой экономической и военной мощи, мы намного сильнее России. И если мы будем последовательными и амбициозными, если у нас будет стратегия обеспечения Украины всем, что ей необходимо, свободно от самоналоженных «красных линий», мы сможем гарантировать, что Украина победит, а Россия потерпит поражение. Это наша стратегическая цель», – заявил Щерба.

Но пока что со своей стороны он пообещал порадовать Киев тем, что увеличит количество мест для украинских делегатов в парламентской ассамблеи до того числа, как если бы Украина являлась полноправным членом НАТО.

«Мы как ПА НАТО стремимся помогать Украине стать членом НАТО как можно быстрее, потому что не будет долговременного мира на Украине без Украины в НАТО, но также и в Евросоюзе. Завтра постоянный комитет ПА НАТО соберётся в Таллине, и я хочу поднять статус Украины как страны-кандидата для ПА НАТО завтра, предложив Украине увеличение количества делегатов до 12. Это как раз то количество делегатов, которая будет у Украины, если она станет полноправным членом НАТО», – сказал натовский руководитель.

Вместе с тем, он призвал в качестве политики «сдерживания» России передать Киеву ракеты большой дальности и быть с Украиной «до победы».

«Предостережения о том, что в течение нескольких лет Россия может подвергнуть испытанию обязательство НАТО согласно статьи 5, нам необходимо предотвратить нарушение Россией нашим сдерживанием. И мы должны обеспечить Украину всем, что необходимо, в том числе ракетами большой дальности. Мы должны формировать НАТО для следующих поколений, и мы хотим формировать НАТО вместе с Украиной. Мы очень рады, что учебный центр Украина-НАТО будет создан в Быдгоще в Польше. Как альянс мы готовы защищать территорию каждого их наших членов, согласно статьи 5, и как альянс мы готовы стоять с Украиной до победы. Это выражение, которое я хочу предложить ассамблее. Как президент ПА НАТО хочу вас заверить, что сделаю всё возможное для того, чтобы Украина стала 33 членом НАТО», – заключил Щерба.