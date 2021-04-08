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08.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Приднестровье, Украина, Экономика
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Президент ПМР не считает Украину серьезной проблемой

Новости Украины

Украина не создает серьезных экономических проблем Приднестровью.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил в эфире youtube-каналу Sputnik, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина является гарантом переговорного процесса и участником формата «5+2», поэтом экономическое давление с ее стороны было бы непоследовательным. На сегодняшний день особых проблем с Украиной, касающихся экономических претензий к нам или экономического давления, я не наблюдаю. По крайней мере таких, которые способны сломить экономику Приднестровья», – сказал Красносельский.

Напомним, недавно директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь призвал Украину и Молдову «поставить Приднестровье на грань выживания».

В феврале посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко на встрече с врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоем заявил, что Украина запретит въезд на свою территорию автомобилям, которые зарегистрированы в ПМР, с 1 сентября текущего года. Решение принято по инициативе молдавской стороны.

По мнению приднестровских аналитиков, реализация этого решения создаст жителям непризнанной республики серьезные гуманитарные и экономические проблемы. Правительство Приднестровья обратилось за помощью к ОБСЕ.

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