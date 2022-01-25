Президент ПМР: Сотрудничество Молдовы с НАТО приведёт к новой войне и очередному поражению Кишинёва

Приднестровье сможет себя защитить от провокаций, которые регулярно устраивает Молдова в Зоне Безопасности под влиянием своих внешних кураторов.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил в интервью, размещенном на его официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то за этим стоит, какие-то кураторы, однозначно, толкают на провокации. Знаете, все рано или поздно заканчивается, провокации, в том числе. Я не хочу никому угрожать. Однозначно, мы защитим себя, в этом даже не сомневайтесь. Не надо провоцировать, живите в мире. Не надо заниматься провокациями, это плохо закончится. А чтобы знать, как закончится, изучайте историю», – сказал Красносельский.

Он считает, что сотрудничество Молдовы с НАТО может привести к войне в регионе, а российские миротворцы являются гарантом мира.

«Нейтралитет Молдовы, прописанный в Конституции, – это миф на самом деле. То, что мы видим на сегодняшний день, – тому подтверждение. Тем более, что Конституционный суд может трактовать нейтралитет как угодно. Кстати говоря, он его трактует таким образом, что Молдова не имеет права участвовать ни в каких внешних конфликтах. А то, что на своей территории, – ну подумаешь, какие-то центры НАТО есть, совместные учения молдово-натовские, совместные батальоны – это все нормально, понимаете? Это все не к добру, это эскалация по сути своей. К чему она приведет? Дай Бог, не к войне. Иначе все это приведет к очень печальным результатам для государственности в конечном итоге. Я однозначно против всякой милитаризации и эскалации конфликта. Я считаю, что миротворцы России – это гарант мира и стабильности на этой земле. Мы должны быть благодарны, как должны быть благодарны и жители Молдовы», – резюмировал Красносельский.