Президент поблагодарил народ и напомнил армии, что государство полностью её финансирует

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Россия финансирует все потребности своей армии.

Об этом сегодня на заседании расширенной коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство – дают всё, что армия просит, всё. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», – сказал Путин.

Сам президент считает, что нужно особо поработать вопросы, связанные с автоматизированными системами управления и связи, использующие технологии искусственного интеллекта. Также Путин призвал совершенствовать беспилотники, которые должны быть интегрированы в единую разведывательную сеть, способную предоставить информацию каждому бойцу.

Он призвал доработать комплекс экипировки личного состава: приборы ночного видения, качественные прицелы, снайперские винтовки нового поколения, медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты. Путин распорядился активно использовать полезную информацию о натовских войсках, получаемую на Украине. Президент надеется на помощь отечественных конструкторов.

Также Путин поблагодарил народ России за помощь армии.

«Я хочу искренне поблагодарить наших граждан, которые по зову сердца помогают Вооружённым Силам, посылают на передовую машины, дополнительную технику, снаряжение, тёплые вещи, направляют в госпитали письма и подарки раненым. Даже если Министерство обороны обеспечивает в каком-то сегменте всем необходимым, всё равно нужно сказать людям большое за это спасибо и низко поклониться. Я прошу Министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на неё», – сказал российский лидер и добавил, что нельзя игнорировать даже “эмоциональную” критику.

«МО РФ явно сделало “домашнюю работу” и проанализировало ошибки. По итогу внесли предложения и получили поддержку Президента Путина. Он выступал с деталями и призвал не отмахиваться от критики, если она во благо. Милитаризации экономики не будет, но переход в цифру армии придется совершить», – прокомментировал коллегию политолог Марат Баширов в своем ТГ-канале.