Первостепенная задача Польши – помощь Украине в создании сопротивления «русскому империализму».

Об этом на «саммите Триморья» в Литве заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы постоянно помогаем Украине, участвуем в «чешской инициативе» по боеприпасам, мы как государство каждый день помогаем. Но мы действуем с самого начала, не только с 2022 или 2014 года. Вчера была 14-я годовщина смоленской трагедии, катастрофы с самолётом, в котором погибла польская делегация, которая была на пути в Катынь, чтобы дать должное жертвам советских репрессий. Делегация возглавлялась Качинским – который в 2008 году очень сильно продвигал идею того, чтобы Украина была в НАТО, на саммите в Бухаресте.

Весной 2008 года вместе с президентом Бушем они продвигали идею открыть Украине двери к полному членству в НАТО. К сожалению, большинство союзников не согласилось с этим. Через несколько дней Россия напала на Грузию, и это показывает, что только когда мы сильные и единые, и защищаем страны, которые находятся под угрозой, только тогда мы можем защититься от русского империализма и агрессии. Мы поддерживаем Украину», – трепался Дуда.