16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Президент Польши поднимет украинский вопрос в Совбезе ООН

Президент Польши Анджей Дуда 17 мая во время дискуссии в Совбезе ООН будет говорить о необходимости соблюдения международного права и сосредоточится на трех важных вопросах, в рамках которых, в частности, обратит внимание и на ситуацию в Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает “Польское радио” со ссылкой на министра канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерського.

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«Президент Польши хочет, чтобы эта дискуссия касалась трех больших вопросов международных отношений в современном мире. Во-первых, речь идет о пропаганде права и хороших решений и институтов, которые делают возможным мирное сосуществование стран благодаря праву в международных отношениях», – заявил Щерський.

Он добавил, что примерами таких нужных институтов являются международные организации, которые выполняют посреднические миссии между сторонам конфликтов, или уголовные трибуналы. По его словам, международное право позволит, например, снять напряжение на корейском полуострове.

«Второй вопрос — это сфера, где мы имеем дело с нарушением международного права, с созданием напряжения, конфликтов и войн в мире. В этом контексте президент обратит внимание на ситуацию в нашем регионе: Украина, замороженные конфликты в Грузии, Молдове, Нагорном Карабахе », – подчеркнул Щерський.

Третьим вопросом, как отметил Щерський, будет обращение Дуды к международному сообществу, чтобы «международное право применялось с хорошими намерениями, чтобы оно служило международной справедливости».

Как подчеркнул польский министр, перед своим выступлением Дуда планирует встретиться с представителями региона Центрально-Восточной Европы, которых Польша сейчас представляет в Совбезе ООН, чтобы обсудить с ними тезисы своего выступления.

«Это — новая практика, показывает нашу открытость и роль в отношении стран, которые мы представляем в Совбезе», — отметил Щерський.

Польский министр отметил, что эта дискуссия вызывает живой интерес: помимо членов Совбеза ООН, участие в ней подтвердили представители более 60 стран. Важным он назвал то, что представительство стран Центрально-Восточной Европы в дискуссии будет очень высоким. В частности, в ней примут участие главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии, а также заместители глав МИД Украины и Грузии.