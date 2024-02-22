Президент Польши потребовал обставить жёсткими условиями кандидатство Украины в члены ЕС

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Условиями для обсуждаемого принятия Украины в Евросоюз должны стать новые правила, которые не позволят ее аграрной продукции обвалить рынки других стран-членов ЕС.

Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дуды, Украина, как большая житница и крупная аграрная страна несет риски для европейских фермеров.

«Я надеюсь, что будущее членство Украины в Европейском союзе будет урегулировано на таких условиях вступления, которые так же ответственно будут защищать рынки европейских стран. Вы должны помнить, что эта ситуация – это большой вызов для Европейского союза, потому что Европейский союз еще не сталкивался с ситуацией, подобной той, с которой мы сейчас имеем дело по отношению к Украине. Украина – страна в два раза большая, чем Польша. Польша – одна из самых больших стран Европейского союза и самая большая страна, принятая в ЕС за последние 25 лет… Если представим, что Украина не зря называется житницей мира, потому что она имеет огромные земли, чрезвычайно урожайные земли и огромное сельскохозяйственное производство, огромное производство продуктов питания, то вступление Украины с точки зрения сельского хозяйства и производства продуктов питания должно состояться таким образом, чтобы сельское хозяйство в остальных странах Европейского союза не пришло в упадок. Мы не можем допустить, чтобы это произошло, тут должны быть подготовлены специальные правила», – заявил Дуда.