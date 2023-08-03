Президент поставил сверхтяжёлую задачу чиновникам – пересесть на отечественные авто

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Все российские чиновники должны отказаться от иномарок и пересесть на автомобили отечественных марок.

Об этом сегодня в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Министерства, ведомства, управление делами – обратились с просьбой закупки продолжить, и сделать упор на автомобили иностранного производства. Продолжить практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше — ничего страшного, наоборот, даже хорошо… Всё это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции», – сказал Путин.

Первым о поддержке инициативы президента отрапортовал глава Роскомнадзора Андрей Липов. Он заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль.

А лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что уже ездит на отечественном автомобиле, и очень доволен.

«Наш автопром всегда котировался в мире по причинам высокой ремонтопригодности и удобства для решения задач обычного человека. К примеру, знаю, что «Лада» – верный друг и помощник для многих региональных и местных отделений ЛДПР. Недавно сам приобрёл первую «Ладу», собранную в Санкт-Петербурге. Комфортный, качественный автомобиль», – написал Слуцкий в своем тг-канале.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев считает предложение президента «очень правильным».

«Если наши чиновники будут не только ездить на отечественных автомобилях, но и лечиться, учиться, отдыхать дома, то мы заживем по-новому», – написал он.

Лидер Левого фронта Сергей Удальцов также считает, что можно пойти дальше – и пересадить всех чиновников на общественный транспорт

«Ещё более правильно было бы рекомендовать госчиновникам ездить на метро, автобусах и трамваях. Это и для бюджета экономия, и для развития общественного транспорта будет польза. Да и чиновники сразу станут ближе к народу», – написал Удальцов.

Крымский блогер Александр Талипов предложил все чиновничьи «джипы» отправить на фронт. Редактор ФедералПресс Андрей Гусий считает, что чиновников нужно пересаживать не на «аурусы» и «москвичи», а на «лады гранта» и УАЗы.

«В любом случае закупка иномарок через пару месяцев – будет приводить к скандалам и репутационным рискам», – написал Гусий.

А вот журналист «Комсомольской правды Сергей Мардан увидел в инициативе Путина знамение приближающихся репрессий.

«А что дальше? А дальше – Съезд победителей. А потом – 1937 год», – написал Мардан.

Беглый олигарх-иноагент и нацпредатель Михаил Ходорковский сомневается в том, что инициатива президента будет реализована.

«Поверю в искренность, когда увижу Путина в прицепе «Скиф», который десятилетиями фигурирует в его декларации», – ехидничает он.

Есть скептики и в патриотическом лагере. Волонтер СВО Алексей Живов напоминает, что это не первая попытка пересадить чиновничье сословие на отечественный автопром. В 1997 гору запрет на покупку иномарок подписал первый президент России Борис Ельцин.

«Тогда у нас еще были Волги… Пусть и устаревшая, но машина класса Е полностью собственного производства. Сейчас чиновников можно пересадить на три потешные машины: ладу гранту/Весту, УАЗ Патриот с музыкальной китайской коробкой, или Niva Travel (она же бывшая шевинива), на которой каждый обгон, как последний. Все три машины обещают российским чиновникам ассортимент незабываемых эмоций», – написал Живов в банальном стиле пошлого либерала.

Политолог Илья Ананьев указывает на то, что освобождающиеся чиновничьи иномарки будет нелегко продать с аукционов.

«Для этого необходима документальная база и куча разрешительных актов, плюс централизованная организация, занимающаяся сбытом авто, чтобы силовики не усмотрели в действиях властей признаки «уголовки» и «нецелевки». Авто можно использовать для нужд социалки, частично переоборудовав их под запросы, какие-то машины могут уехать в зону СВО, а какие-то стать стимулирующим «подарком». Но даже эти пункты потребуют опять же бюджетного финансирования», – пишет Ананьев.

По итогам шести месяцев 2023-го производство автомобилей в РФ сократилось почти на треть, автозаводы выпустили 197 тыс. легковых авто, что на 29,9% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Число российских чиновников оценивается 2 млн человек.