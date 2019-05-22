Президент Приднестровья инкогнито звонит пенсионеркам

22.05.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, как позвонил пенсионерке, обратившейся к нему с заявлением на электронную почту.

«Она была обеспокоена информацией, что будет меняться символика на нашем государственном знамени. Серп и молот заменят на двуглавого орла, а Верховный совет переименуют в боярскую думу. Для меня это настолько было возмутительно, что я не удержался и набрал мобильный телефон этой гражданки. Не представился, что президент, сказал, что из администрации», – рассказал Красносельский в эфире Первого Приднестровского телеканала.

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Женщина объяснила президенту, что информацию о смене символики ей прислал сын, который проходит обучение в Болгарии.

«Я сказал ей: неужели вы не чувствуете, что это профанация и ложь, чтобы дискредитировать всю власть в Приднестровской молдавской республике. Даже мысли нет об изменении символики нашего государства и переименовании органов власти в боярскую думу», – сказал Красносельский.

По его словам, потом он представился и поблагодарил жэенщину за неравнодушие.

Флаг Приднестровской Молдавской Республики полностью идентичен флагу МССР и представляет собой прямоугольное полотнище двухсторонне красного цвета. Посередине полотнища каждой стороны во всю его длину располагается полоса зелёного цвета.

В левом углу верхней части полосы красного цвета располагается основной элемент герба Приднестровской Молдавской Республики — серп и молот золотистого цвета с красной пятиконечной звездой, обрамлённой каймой золотистого цвета.

За основу герба ПМР взят герб МССР с добавлением узкой голубой полоски, символизирующей реку Днестр.