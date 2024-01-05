Президент Приднестровья обвинил власти Молдовы в нарушении европейских принципов

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Президент Приднестровья Вадим Красносельский выступил с открытым обращением к властям Молдовы в связи с тем, что Кишинев с 1 января отменил льготные исключения для экономических агентов левого берега Днестра при уплате таможенных пошлин.

Красносельский подчеркнул, что это не стало для Тирасполя шоком, поскольку «вся история отношений между Приднестровьем и Молдовой полна таких событий и таких ситуаций».

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«О какой победе вы говорите? Вы не ведаете, что творите на самом деле. Это не сильный шаг, это шаг слабого. Вы – слабые руководители. Вы просто не понимаете последствий, которые могут быть после ваших действий. Это – проявление слабости», – сказал Красносельский.

Он считает, что от действий молдавских властей пострадают простые граждане Молдовы, России, Украины и иных государств. Красносельский обвинил Кишинев в «политическом хайпе» и призвал к переговорам.

«Вы хотите в Европу? Это ваш выбор. Не народа пока. Но именно Европа предоставила Приднестровью право через программу DCFTA вести внешнеэкономическую деятельность с Европейским союзом, и спасибо им за это. А вы нарушаете все европейские ценности. Введение пошлин для наших экономических субъектов, для граждан Приднестровья – это не есть европейские ценности, это нарушение прав человека, права на предпринимательскую активность и предпринимательскую деятельность. Поэтому это не победа, это поражение, ваше моральное поражение», – сказал Красносельский. .

Таможенная служба Молдовы сообщила, что новая редакция таможенного кодекса Молдовы отменяет исключения на импортно-экспортные операции для экономических агентов, не имеющих налоговых отношений с ее бюджетной системой. Изменения мотивированы «обеспечением принципа справедливости» и призваны постепенно включить приднестровские компании в единое экономическое и торговое пространство Молдовы.

В МИД Приднестровья считают, что Молдова фактически обложила приднестровскую экономику «данью», что является «прямым подрывом международных усилий по нормализации диалога между Тирасполем и Кишинёвом».

«Такая неадекватная мера в очередной раз подчеркивает недоговороспособность молдавской стороны и не имеет ничего общего с цивилизованными политико-дипломатическими подходами в рамках международного переговорного процесса», – говорится в комментарии МИД ПМР.

Приднестровье намерено вовлечь в обсуждение вопроса участников формата Постоянного совещания, включая нового действующего председателя ОБСЕ (Мальта).